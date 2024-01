Matic in fuga dalla Francia: pazza idea della big Serie A

Nemanja Matic sta forzando la mano per lasciare il Rennes e la Francia: pazza idea di mercato per la big di Serie A.

L’avventura di Nemanja Matic in Francia con la maglia del Rennes sembra essere ormai bella che finita. L’ex centrocampista della Roma non è riuscito ad integrarsi pienamente all’interno dello spogliatoio bretone e il tutto si è fatto ancor più difficile con l’addio di Bruno Genesio.

L’ex allenatore del Lione, infatti, era stato decisivo per il suo trasferimento in Francia, ma senza di lui le difficoltà di ambientamento per Matic sono aumentate ed il rapporto con dirigenza e compagni si è fatto più freddo. La situazione si è fatta tesa con il passare delle settimane ed alla fine è accaduto l’inevitabile con il serbo che ha rotto del tutto con la squadra.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mohamed Toubache-ter, Matic avrebbe abbandonato il gruppo WhatsApp della squadra e svuotato il suo armadietto, chiedendo di essere ceduto. Richiesta che, al momento, il Rennes gli ha negato ed avrebbe già rifiutato due offerte dal Lione.

Tuttavia, Matic non vuole arrendersi e sta facendo di tutto per lasciare non solo il club bretone, ma anche la Francia. E per il centrocampista è spuntata fuori una clamorosa ipotesi che lo riporterebbe in Serie A per giocare in una delle big del campionato.

Juventus, clamorosa idea Matic per il centrocampo

Durante la sua avventura con la maglia della Roma, Nemanja Matic aveva fatto vedere cose più che discrete e per questo motivo i tifosi giallorossi sono stati sorpresi e delusi nel vederlo andare via. Il centrocampista serbo, ora in totale rottura con il Rennes, rappresenta un’opportunità di mercato sotto tutti i punti di vista e potrebbe clamorosamente tornare in Serie A per vestire la maglia della Juventus.

I bianconeri sono a caccia di un centrocampista di peso e di qualità per migliorare il proprio gioco e Matic sarebbe un profilo perfetto anche dal punto di vista economico. Il giocatore, infatti, potrebbe rescindere il proprio contratto con il Rennes e sbarcare a Torino a parametro zero, con Allegri che si ritroverebbe un rinforzo di gran caratura tra le mani.

Sulle sue spalle, Matic vanta una carriera importante dove ha vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, dando un importante contributo ovunque sia andato. Il centrocampista serbo porterebbe esperienza e leadership all’interno dello spogliatoio bianconero e potrebbe dare una grossa mano nella lotta per lo scudetto.

Prima, però, Matic dovrà riuscire a convincere il Rennes a lasciarlo andare, cosa per niente semplice visto che al momento tra le parti c’è il gelo più totale ed il club bretone potrebbe anche decidere di mandarlo in tribuna fino al termine della stagione anziché cederlo al miglior offerente.