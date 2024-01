Infortunio e tegola Supercoppa: l’annuncio sull’emergenza al Napoli

Brutte notizie, nonostante la vittoria ottenuta nel roboante finale del Diego Armando Maradona, al seguito di Napoli-Salernitana.

Un infortunio che rischia di compromettere le cose in vista della Supercoppa, perché la gara in Arabia Saudita si giocherà nella serata di giovedì tra Napoli e Fiorentina e gli azzurri, dopo quanto accaduto quest’oggi nel derby della Campania, rischiano di avere la coperta cortissima.

Costretto poi, Walter Mazzarri, a scegliere tra le riserve che fino a questo momento non hanno praticamente mai messo piede in campo e, in una sfida delicata come quella legata alla semifinale della Supercoppa italiana, potrebbe essere totale emergenza. L’infortunio infatti manda in apprensione Mazzarri e il Napoli, che vivono oggi una totale emergenza, in attesa del mercato.

Infortunio e tegola, scatta l’emergenza per la Supercoppa: è successo in Napoli-Salernitana

Il Napoli vince, ma soffre, e soffre soprattutto per le condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori. Un infortunio che è venuto fuori e che complica le cose al club azzurro, nei minuti finali di Napoli-Salernitana e che non hanno comunque compromesso le cose, ai fini del risultato.

Il Napoli è uscito vincente, ma uno dei suoi titolari ha alzato bandiera bianca. Dopo quanto accaduto già nel pre-partita, con l’annuncio sull’infortunio muscolare di Piotr Zielinski, nel corso del finale della partita c’è un calciatore che ha chiesto il cambio, mandando il Napoli in totale emergenza a centrocampo.

L’infortunio di Cajuste complica le cose per il Napoli che, in vista della Supercoppa, rischia di vedere un centrocampo in totale emergenza contro la Fiorentina. E ora toccherà capire cosa succederà tra mercato, in entrata e in uscita, considerando pure la prestazione buona di Diego Demme, che è sul piede di partenza.

Come sta Cajuste? Napoli in emergenza, il suo infortunio è muscolare

È solo attraverso gli esami strumentali che si capiranno le reali condizioni di Cajuste, calciatore del Napoli che ha subìto un infortunio di natura muscolare. Secondo le prime ricostruzioni, sul suo infortunio, potrebbero esserci brutte notizie sui potenziali conseguenti tempi di recupero. Potrebbe infatti saltare la Final Four in Arabia Saudita, compromettendo così le scelte di Mazzarri che dovrà reinventarsi il centrocampo, con i soli Gaetano e Demme, se Zielinski ovviamente sarà a disposizione. E, oltre ai già citati, da chiarire se Traorè – nuovo acquisto del Napoli a centrocampo – sarà già un calciatore a disposizione di Mazzarri oppure no, nella sfida di giovedì contro la Fiorentina.

Le parole di Mazzarri sulle condizioni di Cajuste

Walter Mazzarri ha parlato nel post-partita di Napoli-Salernitana, parlando così di quelle che sono le condizioni di Cajuste dopo l’infortunio: “Sono preoccupato, mi ha detto che a sentito tirare. Ci sta che ci sia da aspettare, ma vediamo…”