Ansia da Supercoppa: emergenza in attacco, Inter-Lazio senza attaccanti

Senza attaccanti, il tecnico è in apprensione per quanto accadrebbe in Supercoppa nella sfida di venerdì tra Inter e Lazio.

Perché, dopo i guai fisici che vedono protagonisti non solo due degli attaccanti che sono coinvolti nell’emergenza infortuni, adesso una delle due squadre vede a serio rischio quello che è l’impegno di Supercoppa.

Perché già nella gara di questo week-end, potrebbe saltare il match complicando le cose per il proprio allenatore che dovrà reinventarsi praticamente l’attacco. E occhio poi a quello che sarà l’impegno della Final Four che vedrà la semifinale tra Inter e Lazio che si disputerà venerdì 19 gennaio in Arabia Saudita.

Lazio-Inter, altro infortunio: emergenza attaccanti per la Supercoppa

Sono diverse le situazioni da monitorare in vista di Lazio-Inter, oltre a quella che è la situazione già legata a questo week-end di Serie A.

Perché, nel corso della settimana, sono arrivate brutte notizie per uno degli attaccanti che stava ben rendendo, tanto da ottenere un posto da titolare nel momento difficile che stava vivendo il club, prima del suo exploit in attacco.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, già nella sfida contro il Lecce, la Lazio potrebbe dover fare a meno anche di Felipe Anderson. Il brasiliano sarebbe solo l’ultimo dei calciatori finito ai box e che, per infortunio, potrebbe saltare Lazio-Inter.

Ultime su Lazio-Inter: anche Felipe Anderson a rischio

Anche Felipe Anderson a rischio forfait secondo quelle che sono le ultime da Formello, per l’infermeria biancoceleste. Perché in casa Lazio dopo la lesione venuta fuori per Castellanos, che avrebbe dovuto guidare l’attacco della Lazio nella sfida contro l’Inter e valevole per la semifinale di Supercoppa italiana, un altro infortunio preoccupa il tecnico Maurizio Sarri.

Un attacco che dovrà essere reinventato, magari già a partire dalla sfida di questo week-end contro il Lecce per la formazione biancoceleste perché Felipe Anderson rischia di saltare la stessa gara da giocare in questa giornata all’Olimpico. Fino all’ultimo sarà in dubbio e occhio a quanto accadrà poi anche con l’Inter, in Arabia Saudita.

Lazio-Inter, Sarri reinventa l’attacco: può giocare così in Supercoppa

Con i giocatori contati, qualora Ciro Immobile non dovesse farcela per la semifinale di Supercoppa contro l’Inter in Arabia Saudita. Per un problema muscolare, la Lazio potrebbe perdere Felipe Anderson, calciatore che costringerebbe Sarri alle scelte di Isaksen, Pedro – che giocherebbe come punta – e Zaccagni come esterno d’attacco, andando così incontro all’emergenza totale, in attesa di vedere almeno Ciro Immobile nella potenziale finale, in caso di passaggio del turno.