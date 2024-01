Addio big e nuovo portiere: sorpresa in casa Inter

L’Inter potrebbe cedere uno dei titolarissimi di mister Simone Inzaghi nel corso della prossima estate: 30 milioni per il nuovo portiere.

Al di là di come terminerà la stagione in corso, l’Inter dovrà fare i conti con una situazione economico-finanziaria per niente florida. Il club nerazzurro sarà obbligato a procedere con cautela in ambito di calciomercato e non è affatto da escludere che uno dei titolarissimi di mister Simone Inzaghi possa abbandonare la nave durante la prossima estate.

Di fronte ad un’offerta da capogiro la società nerazzurra non potrebbe rifiutare senza pensarci due volte, ma piuttosto sarebbe opportuno quantomeno fermarsi a riflettere. D’altronde, ormai nel calcio moderno non esistono più gli incedibili e alla fine nessuno è davvero insostituibile, anche se ovviamente rinunciare a certe pedine è molto complicato.

Uno dei maggiori indiziati a cambiare aria in futuro non troppo lontano è Nicolò Barella, al quale il tecnico piacentino non rinuncia praticamente mai. Il centrocampista sardo, che il 7 febbraio raggiungerà la soglia dei 27 anni di età, rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Abbiamo a che fare con uno dei giocatori italiani più forti degli ultimi anni, a tal punto da riuscire ad entrare nella lista dei candidati al Pallone d’Oro.

Barella è una pedina speciale, di conseguenza bisognerà avanzare una proposta molto importante per strapparlo alla ‘Beneamata’. La sensazione è che qualche big europea si convincerà definitivamente a puntare sul numero 23 dell’Inter, in particolare attenzione al Liverpool targato Jurgen Klopp.

Calciomercato Inter, Barella può partire: assalto a Mamardashvili e non solo

La valutazione del cartellino di Barella si attesta intorno agli 80-90 milioni di euro, questa la soglia per arrivare alla fumata bianca. Nel caso il club lombardo ne approfitterebbe per rimpinguare le casse societarie e parte del denaro, ovviamente, verrebbe reinvestito al fine di potenziare la rosa a disposizione.

Entrando più nello specifico, Marotta e Ausilio utilizzerebbero 30 milioni per acquistare un portiere giovane, ma già utile guardando al presente. Un profilo che stuzzica non poco la fantasia della ‘Beneamata’ è quello di Giorgi Mamardashvili, estremo difensore georgiano di proprietà del Valencia.

La scadenza del contratto del classe 2000 è prevista per il 30 giugno del 2027. Si tratta di un talento estremamente interessante, destinato ad approdare in un top club nel giro di qualche anno al massimo. L’Inter tiene il mirino puntato su di lui da tempo e il matrimonio potrebbe realmente concretizzarsi un giorno.

Gli altri soldi derivanti dall’addio di Barella, inoltre, potrebbero servire per regalare ad Inzaghi un centrocampista ed un attaccante. Soprattutto il reparto offensivo necessita di un potenziamento, considerando che Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non sono all’altezza delle ambizioni nerazzurre. Staremo a vedere cosa succederà.