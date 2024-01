Affare low cost Juve: Giuntoli colpisce ancora

Il club bianconero torna alla carica per un calciatore già seguito in passato: Cristiano Giuntoli riparte all’assalto

Le dimissioni dell’intero CdA della Juve – concretizzatesi ormai un anno fa e ratificate con la successiva Assemblea degli azionisti – hanno aperto ufficialmente una nuova era nella storia recente del club piemontese. Gli addii di Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e il nuovo ruolo pensato per Federico Cherubini – sostituito nel suo ruolo di Ds da Giovanni Manna – hanno di fatto rivoluzionato l’organigramma societario.

L’avvento di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director del club ha coinciso con un primo periodo di poca libertà di movimento sul mercato, causato da un bilancio – quello appunto ratificato lo scorso anno nella suddetta assemblea – che ha evidenziato un deficit di cui è stato impossibile non tener conto.

L’esclusione dalle Coppe europee e la multa pagata all’UEFA, con la quale la Juve ha patteggiato una squalifica in cambio di sanzioni che avrebbero potuto essere maggiori, hanno sancito il ritorno, dopo tanti anni, ad una politica di austerity.

L’aumento di capitale pari a 200 milioni stabilito da John Elkann e da Exor nel novembre del 2023 ha ridato nuova linfa alle casse bianconere, con l’ex dirigente del Napoli che ora è pronto a piazzare un colpo dei suoi. Non troppo costoso, magari, ma sicuramente interessante dal punto di vista tecnico. E del rapporto qualità-prezzo.

Giuntoli, ecco il colpo per luglio: affare possibile

Arrivato a Parigi nel settembre del 2022 per soli 18 milioni di euro, Carlos Soler ha raccolto i frutti di tante ottime stagioni con la maglia del Valencia approdando in un club dalle rinomate ambizioni di successo, col sogno – per qualcuno un’ossessione – Champions League ancora da realizzare.

Dovendo sgomitare per trovare posto in un reparto offensivo che fino allo scorso anno contava ancora su Neymar Jr. e che anche nella stagione in corso vede giovani profili come Gonçalo Ramos e Kolo Muani lottare per una maglia da titolare, lo spagnolo non ha vita facile nelle rotazioni di Luis Enrique.

Nel suo ruolo, infatti, c’è anche un certo Ousmane Dembelé, ex obiettivo della Juve, in corsa per un posto nel tridente offensivo. L’impiego a singhiozzo del canterano valenciano – meno di 450′ giocati in Ligue 1 – lo avrebbe convinto a prendere in considerazione l’idea di cambiare aria. Lo stesso club parigino non si strapperebbe i capelli di fronte ad un’ipotetica partenza del giocatore, che pare aver già esaurito la sua esperienza in terra francese.

In siffatta situazione l’inserimento della Juve è a dir poco tempestivo. Il club bianconero ha già fatto i suoi sondaggi esplorativi in vista di un assalto finale che potrebbe essere portato all’apertura della prossima finestra estiva di scambi. Soler era stato già un pallino della vecchia dirigenza: ora la ‘nuova’ Juve, guidata da Giuntoli, potrebbe completare l’opera.

