Calciomercato Juventus: non solo Henderson, c’è un altro scontento dell’Arabia

C’è un altro scontento dell’Arabia Saudita: è fuga di talenti dalla Saudi Pro League? Ecco le ultimissime di calciomercato riguardo il futuro del calciatore che potrebbe seguire le orme di Henderson, sempre più vicino alla Juventus.

Arrivati in estate con grande entusiasmo, adesso c’è il fuggi fuggi generale dall’Arabia Saudita. Il richiamo dell’Europa è troppo forte per alcuni giocatori, delusi dal rendimento del campionato saudita. Dopo Henderson, sempre vicino alla Juventus, c’è un altro campione che è pronto a salutare a prezzo di saldo. Occasione d’oro per prendere il calciatore, che può decidere di cambiare maglia in questa sessione invernale di calciomercato.

Mossa a sorpresa da parte dell’attaccante che non si è presentato al ritiro della sua squadra. Nonostante il maxi stipendio garantito dal club saudita, è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra il calciatore e la società che è a lavoro per risolvere questa delicata e incresciosa situazione. La vicenda è davvero incredibile con il calciatore che non ha risposto alla chiamata dell’allenatore che ha deciso, per questo motivo, di escluderlo dai convocati dopo che il ragazzo si è rifiutato di partecipare agli allenamenti.

Calciomercato Juventus: dopo Henderson, altra occasione d’oro dall’Arabia Saudita

Arrivano pessime notizie per il club saudita: c’è un big che è pronto a salutare. Dopo Henderson, ad un passo dalla Juventus, la società rischia di “regalare” il calciatore che vuole tornare in Europa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Karim Benzema non si è ancora presentato in Arabia Saudita per allenarsi con Al-Ittihad. I rapporti sono ai minimi termini con l’attaccante che in questo 2024 non si è proprio visto. Nonostante l’ingaggio monstre da 200 milioni a stagione, comprensivi di bonus, il calciatore ha deciso di mettersi di traverso ed è probabile che dietro questa decisione ci sia la volontà di tornare a giocare per un top club europeo.

Benzema all’Arsenal? Il francese vuole lasciare l’Arabia Saudita

Dopo essere sparito da Gedda e aver disattivato il proprio profilo, Benzema è pronto a salutare in maniera definitiva l’Al Ittihad. Dopo le critiche subite dai tifosi arabi, il francese ha manifestato l’intenzione di chiudere in anticipo la sua avventura in Arabia Saudita. Nonostante le 12 reti e 5 assist in 20 partite e i 200 milioni di stipendio garantiti fino al 2026, Benzema vuole tornare a calcare i campi dei top club europei. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, tra le varie ipotesi al vaglio del calciatore anche quella di andare in Premier League. A sorpresa, infatti, c’è una società che in gran segreto starebbe lavorando per portare all’Arsenal Benzema in questo mercato di gennaio 2024. Un colpo a sorpresa, stile Henderson Juventus: con l’Al Ittihad che dovrebbe dare il suo consenso e favorire il trasferimento ai Gunners del francese ex Real Madrid.