Milan: si può chiudere con lo scambio il grande affare in difesa

L’annuncio da Sky Sport in merito al grande colpo in difesa per il Milan, considerando quello che è il valore del suo cartellino.

Il colpo arriverebbe dalla Serie A, per la difesa dei rossoneri, che ha bisogno urgente di sistemare le cose in difesa, considerando quanto è accaduto fino ad ora tra i problemi legati agli infortuni e posizioni di alcuni calciatori che pare non abbiano convinto più di tanto all’interno dell’organico di Stefano Pioli.

Il calciomercato del Milan, infatti, parte proprio dalla difesa perché, secondo quanto riportato dalla stessa emittente satellitare, il ritorno a casa di Gabbia non basta. Oltre al reintegro dal prestito del giovane difensore italiano, il colpo del Milan in difesa arriverebbe da un titolare della Nazionale.

Calciomercato Milan: colpo a gennaio, si può chiudere

Si può chiudere, arrivano novità in merito a quello che è il grande colpo che il Milan può concretizzare già nel mercato di gennaio. Il calciatore, entrato nel pieno giro della Nazionale e che a fine stagione potrebbe far parte della spedizione di Luciano Spalletti per l’avventura dell’Italia al prossimo Europeo di calcio, può già giocare in una big entro la fine della stagione.

Sta lottando con il Torino il giocatore che ha un futuro destinato tra i club di Champions League, stessa competizione Uefa che il Milan vuole tornare a giocare la prossima stagione dopo quanto si è visto nella fase a gironi e che ha un po’ deluso le aspettative dei tifosi rossoneri, eliminati per mano di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Ma per arrivare in Champions League ed essere protagonisti poi nel prossimo campionato di Serie A, i rossoneri hanno bisogno di passare appunto per il mercato. Un calciomercato che vedrà già protagonista il Milan a gennaio, proprio per quanto concerne il colpo Alessandro Buongiorno.

Mercato Milan, Buongiorno è il primo obiettivo: la rivelazione

Non più per la prossima stagione, è già quest’anno che il Milan spingerebbe sul gran colpo che porta ad Alessandro Buongiorno. La rivelazione arriva da Sky Sport, attraverso la voce di Manuele Baiocchini che, all’emittente satellitare, ha svelato la soluzione che il club rossonero cercherebbe per risolvere i propri problemi nella fase difensiva.

Alessandro Buongiorno può arrivare al Milan, club che spinge all’inserimento del cartellino di un proprio calciatore, per convincere il Torino. Si consumerebbe così uno scambio, non alla pari, ma con aggiunta di un accordo economico.

Ultime Milan: pronto lo scambio col Torino, cartellino più soldi per Buongiorno

Il Milan offrirebbe circa 15-20 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo, per arrivare ad Alessandro Buongiorno. Il Torino, dal canto proprio, vorrebbe monetizzare con 40 milioni di euro, qualora dovesse separarsi dal proprio difensore. Anche se, un attaccante da affiancare a Zapata e con Pellegri in uscita, farebbe comodo al club granata.