Milan: Pioli svela il dialogo con Cardinale, acquisto annunciato a Dazn

Ha parlato nel post-partita di Milan-Roma, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli.

Ai microfoni di Dazn sono state fatte domande dallo studio di Sunday Night Square, con diversi ospiti come gli ex rossoneri Ambrosini e Borriello, che hanno chiesto al tecnico cosa è stato detto negli spogliatoi in virtù di quella che è la situazione interna al Milan.

La vittoria ottenuta contro la Roma, che lancia il Milan al terzo posto, posizione di classifica che in questo momento è solida per la formazione del tecnico di Parma, che ha avuto un colloquio negli spogliatoi con Cardinale, patron del Milan. A Dazn ne ha svelato i contenuti.

Pioli annuncia le novità di mercato dopo Milan-Roma

Stefano Pioli ha preso voce, parlando anche di calciomercato, nel post-partita della vittoria ottenuta dal Milan contro la Roma.

Problemi dei quali non si è nascosto il tecnico del Milan, che ha parlato apertamente dopo la vittoria per tre reti a uno, ai danni del club giallorosso.

Ecco cos’ha detto Stefano Pioli quando gli è stato chiesto del calciomercato a gennaio del Milan: “Il club sa che ci sono delle esigenze per la difesa e sta lavorando. Vediamo che cosa succede, perché abbiamo qualche buco lì dietro. Grossi investimenti? È stato molto bello avere Cardinale negli spogliatoi, il suo aver partecipato, il loro supporto è sempre presente. Il club farà di tutto per essere sempre ambizioso, rispettando i bilanci, ce lo ha ribadito. Ci ha fatto molto piacere, non so onestamente parlare di budget perché non ne sono a conoscenza”

Le parole di Pioli nel post-partita di Milan-Roma

Quel che seguono, sono le dichiarazioni di Pioli nel post-partita di Milan-Roma: “Sul 2-1 chiaramente si sono riaperti i giochi, è così il calcio, devi chiuderla. Dopo chiaramente c’è anche un po’ di stanchezza, ma l’abbiamo gestita bene. Ho chiesto agli esterni di essere aggressivi, hanno fatto bene sui tre dietro loro. Abbiamo fatto una discreta fase difensiva, ma la possiamo fare meglio. Sull’episodio del rigore, ad esempio, dobbiamo migliorare. Da un punto di vista tattico però siamo stati bravi ed equilibrati”.

Pioli netto sulle critiche: fa un annuncio anche sullo Scudetto

SULLE CRITICHE – “Non mi dà fastidio niente, non sono preoccupato a dire il vero, non sono uno permaloso. Le critiche non mi toccano. Le aspettative le abbiamo alzate noi per quanto abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni”.

SULLA CORSA SCUDETTO – “Toglieteci dalla lista. Non sarà facile, ma vogliamo fare un girone di ritorno ottimo. Inutile pensare a cosa avremmo potuto fare, dobbiamo pensare al presente e al futuro, ci sarà l’Europa League, sia lì che in Serie A, vogliamo dire la nostra”.