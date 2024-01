Calciomercato: accelerata improvvisa per Ngonge, sorpassato il Napoli

Il gol all’Empoli potrebbe essere l’ultimo con la maglia del Verona per Ngonge. Una squadra ha pronto il colpo di calciomercato. Napoli beffato.

Per Ngonge è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Diverse squadre hanno messo nel mirino l’attaccante del Verona e ben presto si dovrebbe arrivare alla fumata bianca nonostante gli scaligeri sperano di trattenerlo.

Stando alle ultime indiscrezioni, una big è pronta a regalarsi Ngonge in questo calciomercato e beffare il Napoli. Naturalmente si tratta di una ipotesi da verificare e per questo motivo si avrà un quadro più chiaro solamente nei prossimi giorni. Ma per l’attaccante il futuro sembra essere segnato.

Mercato: prendono Ngonge, ecco con chi firma

Ngonge piace molto a diverse squadre e per questo motivo il Verona quasi certamente non riuscirà a trattenerlo. Gli scaligeri proveranno fino all’ultimo a regalarsi questo colpo importante, ma sembra tutto molto difficile considerando le diverse offerte che ci sono sul tavolo e la volontà anche del calciatore a fare il salto di qualità. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Napoli. Ora, però, una squadra sembra essere pronta a regalarsi l’attaccante per magari provare in futuro a raggiungere degli obiettivi diversi.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, la Real Sociedad ha puntato Ngonge in questo calciomercato e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Il Napoli e la Fiorentina restano in pole position, ma gli spagnoli sono in grado di strappare il giocatore alla concorrenza. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

L’ultima parola, però, spetterà direttamente al Verona. Gli scaligeri non hanno intenzione di cederlo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro con il calciatore che deciderà di proseguire l’avventura in Serie A.

Ultime Ngonge: c’è anche la Real Sociedad

La Real Sociedad punta Ngonge in questo calciomercato e la sfida a Napoli e Fiorentina è lanciata. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine il calciatore deciderà di puntare sulla Spagna oppure continuerà in Serie A per dare vita ad una stagione da protagonista.