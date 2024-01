Cessione decisiva, un Big di Serie A al Milan

Il Milan potrebbe chiudere un altro colpo di mercato in entrata durante gennaio andando a pescare un forte centrocampista in Serie A.

In attesa di piazzare alcune pedine della rosa in uscita, il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata e, dopo aver portato a disposizione di Stefano Pioli sia Matteo Gabbia che Filippo Terracciano, è al lavoro per un altro grande colpo dalla Serie A.

I rossoneri hanno dovuto agire in maniera celere in sede di mercato per poter sopperire ai molti infortuni che hanno colpito la rosa, specialmente in difesa. Theo Hernandez ormai da settimane agisce nel ruolo di centrale difensivo e così sarà fino al ritorno a pieno regime di Thiaw, Kalulu e Tomori, fuori fino alla metà di febbraio almeno.

Nel frattempo però c’è un altro obiettivo per i rossoneri che hanno messo nel mirino un centrocampista che sta facendo bene in Italia. Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Milan avrebbe messo nel mirino Lewis Ferguson, punto fermo dello spettacolare Bologna di Thiago Motta. Un affare che potrebbe concretizzarsi già a gennaio non appena i rossoneri cederanno Rade Krunic anche se i rossoblu non avrebbero intenzione di cedere lo scozzese a stagione in corso.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo

Classe 1999, Ferguson sta vivendo un’altra grande stagione al Bologna portando, insieme ai suoi compagni, la squadra nelle zone alte della classifica fino a poter sognare addirittura la Champions League. Merito del tecnico rivelazione Thiago Motta, certo, ma anche di interpreti che stanno rendendo alla grandissima.

Non è un caso che sia i ragazzi in rossoblu sia il loro allenatore siano diventati particolarmente ambiti dalle big, tra tutte il Milan che infatti segue con attenzione anche Motta. Come per Zirkzee però, i rossoblu non vorrebbero lasciar partire lo scozzese a campionato in corso volendo provare l’assalto ad un posto in Europa in vista della prossima stagione.

Il centrocampista del Bologna piace anche ad altre squadre di Serie A come Juventus, Inter e Lazio anche se non mancano gli ammiratori soprattutto in Premier League. Il prezzo che il Bologna fa del suo calciatore è di circa 25 milioni di euro ma non è da escludere che l’affare possa concludersi con l’inserimento di una contropartita tecnica. Una trattativa che il Milan potrebbe rimandare alla prossima estate soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Thiago Motta sulla panchina dei rossoneri.

Quello che appare certo è che i rossoneri lavoreranno prima sulle uscite con Krunic che alla fine ha accettato la corte del Fenerbahce. Ora che il bosniaco ha lasciato Milanello i rossoneri valuteranno un nuovo innesto in mezzo al campo considerato anche l’infortunio di Pobega che terrà fuori dai campi di gioco l’ex Torino fino al termine di aprile.