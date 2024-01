Conferma definitiva: è vicinissimo all’Inter

L’Inter si muove con grande attenzione sul calciomercato ed è pronto a centrare un colpo molto importante: c’è la conferma, ora è vicinissimo

Negli ultimi giorni, si è parlato dell’Inter soprattutto per gli errori arbitrali, il caso scoppiato dopo il match contro il Verona e una vittoria, secondo molti, immeritata. È passato in secondo piano anche il percorso che ha portato i nerazzurri a conquistare il titolo di campione d’inverno e una prima parte di stagione che ha segnalato veramente pochi difetti nella Beneamata.

Ma se proprio bisogna trovare una pecca nella rosa di Simone Inzaghi è costituita dal parco attaccanti, valutato nella sua interezza. Se Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno andando alla grande, lo stesso non si può dire di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che hanno spostato ben poco gli equilibri nel girone d’andata, segnando un solo gol in due.

In tanti pensano che Marotta e Ausilio dovrebbero tornare sul mercato a gennaio per trovare almeno un nome di spicco al loro posto, ma la società sembra intenzionata a ritardare l’operazione a giugno, con un sogno ben preciso nella mente della dirigenza, ormai diventato un obiettivo da concretizzare.

L’Inter si avvicina a Taremi: la conferma arriva dai bookmaker

Mehdi Taremi, infatti, è il profilo che più di tutti stuzzica la società di Milano, e di certo non da oggi. Fin dalla scorsa estate, l’Inter ha intrapreso contatti serrati con l’entourage del calciatore in scadenza di contratto con il Porto a giugno 2024.

Se a gennaio l’operazione non è fattibile e i meneghini non vogliono pagare il cartellino del bomber, a giugno ci sono molte più possibilità, tanto che anche negli scorsi giorni la dirigenza ha incontrato un mediatore internazionale per portare avanti la trattativa. Proprio quest’evento e i passi in avanti compiuti hanno portato i bookmaker a rivedere al ribasso le quote sull’arrivo dell’iraniano in Italia.

Infatti, il colpo per il reparto offensivo di Inzaghi è offerto con la quota di 2,35 su Planetwin365 e a 2,50 su Goldbet. Il numero scende ulteriormente se si considera solo l’addio del centravanti al Porto, passato nell’ultima settimana a 1,95. Insomma, la fiducia dei mercati è sempre un sintomo importante di come andranno le cose, rappresenta la probabilità che un evento avvenga. E, di conseguenza, l’arrivo di Taremi in Serie A dalla porta principale non è affatto da considerare utopia, anche se per gli annunci ufficiali bisogna ancora aspettare.