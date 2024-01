Il capitano e trascinatore dell’Inter è pronto a prolungare il contratto con l’Inter ma i big club hanno messo gli occhi su di lui

Dopo un paio di settimane di stop è tornato e si è subito fatto sentire. Smaltito il piccolo infortunio muscolare subito contro il Bologna in Coppa Italia, Lautaro Martinez è tornato a comandare l’attacco nerazzurro nel match contro il Verona e poi in quello contro il Monza, dopo aver saltato le ultime due partite del 2023.

E lo ha fatto come ormai d’abitudine: segnando. Il capitano dell’Inter ha infatti sbloccato il risultato nella vittoria, contestatissima, della squadra di Inzaghi per 2-1 contro i gialloblu, bissando poi a Monza con una bella spaccata su cross di Di Marco e coronando la prestazione con un calcio di . I centri numero 17 e 18 in 18 partite di campionato.

Numeri spaventosi se si tiene conto che soltanto uno di questi è stato messo a segno su calcio di rigore. Con le partenze di Skriniar e Brozovic in estate, la società ha voluto responsabilizzare ancora di più il suo numero 10 che, da vero leader, ha subito risposto con quella che può facilmente diventare, numericamente parlando, la sua miglior stagione della carriera.

Dopo anni da spalla di un centravanti d’area di rigore (prima con Lukaku e poi con Dzeko), ora l’argentino è il punto di riferimento dell’attacco interista, con Thuram che ha preso invece le sue veci di seconda punta. Si è avvicinato alla porta e i risultati si vedono: l’Inter ha trovato ufficialmente il suo top player, per il presente e per il futuro.

Il rinnovo non basta: 100 milioni per Lautaro

Già perché giocatore e club sono in continuo contatto per il prolungamento del contratto. Quello attuale è in scadenza a giugno 2026, ma la dirigenza nerazzurra vuole blindare maggiormente il suo capitano. I rapporti sono idilliaci e non dovrebbero esserci problemi con il giocatore che andrà a aumentare il proprio ingaggio e l’Inter che scaccerebbe il terrore di poterlo perdere a prezzo ribassato o addirittura a zero tra due anni.

Le prestazioni dell’argentino, però, stanno facendo il giro del mondo e i suoi estimatori crescono a vista d’occhio. In Europa ci sono tante big che sono alla ricerca di una vera e propria punta per il futuro: dal Real Madrid al Barcellona, dal Manchester United al Chelsea. E proprio i blues, secondo alcune indiscrezioni di alcuni media inglesi, vorrebbero puntare sul capitano nerazzurro.

Sarebbe pronta, infatti, un’offerta da 100 milioni di sterline per convincere l’Inter a farlo partire verso Londra. Todd Boehly sarebbe pronto a far partire la propria offensiva già in questo mese di gennaio, cercando di puntare sulle difficoltà economiche del club di Viale della Liberazione.

Ad ora la notizia sembra rientrare nel campo del Fantamercato: sembra impossibile, infatti, che il club si privi del suo miglior giocatore a metà stagione, ma con i soldi infiniti delle squadre inglesi non c’è mai da stare tranquilli.