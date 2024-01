Niente Juventus per Koopmeiners: che beffa per Giuntoli

Alla Juventus piace molto Koopmeiners ma probabilmente sarà costretta a rinunciarci. Niente da fare per Giuntoli, che stravede per lui

È sicuramente un magic moment per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell’Atalanta sta vivendo quello che è forse l’apice della sua avventura italiana con la maglia dell’Atalanta. L’ultima settimana in particolare è stata illuminante, tanto da rendere ormai noto a tutti che la cifra blu chiesta dai bergamaschi per acquistarlo è pienamente giustificata.

Già domenica sera Koopmeiners era stato importante nel pareggio che l’Atalanta ha ottenuto contro la Roma, andando a bersaglio prima del rigore di Dybala che ha poi fissato il risultato sul definitivo 1-1. In Coppa Italia, poi, ha deciso di qualificarsi quasi da solo, segnando il momentaneo pareggio su azione e poi il successivo e decisivo vantaggio su rigore.

Il centrocampista olandese è sempre più fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gasperini. Parliamo di una mezzala offensiva che può essere impiegato anche come trequartista per via delle sue ottime qualità nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria.

Classe 1998, tra Europa League e Serie A ha messo a segno quattro gol e altrettanti assist. L’Atalanta in questa stagione ha obiettivi importanti: in campionato la voglia è quella di lottare fino alla fine per il quarto posto mentre nelle coppe si proverà ad alzare un trofeo. Traguardi possibili grazie ad un giocatore come Koopmeiners. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e ormai Teun ha sempre più estimatori.

Koopmeiners, niente Serie A: il centrocampista andrà all’estero

Una delle squadre maggiormente interessate a Koopmeiners è la Juventus, che segue da diverso tempo il giocatore con Giuntoli deciso a portarlo alla corte di Allegri. I bianconeri, molto probabilmente, dovranno alzare bandiera bianca così come il Napoli, altro club che stava seguendo da vicino l’olandese.

Stando alle ultime informazioni, Koopmeiners verrà ceduto all’estero nel corso del prossimo mercato estivo. Impossibile pensare alla cessione del giocatore in questo mese di gennaio visto la sua importanza nel modulo di Gasperini. L’Atalanta sembra stia lavorando al mercato inglese dove ci sono tre squadre decise ad aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista.

Sono Chelsea, Tottenham ed Aston Villale squadre interessate, che possono mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro per lui. Il classe 1998, grazie alle sue qualità, si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche tecnico-tattiche di queste tre squadre.

In Premier League uno come Koopmeiners, oltre al definitivo salto di qualità, avrebbe la possibilità di crescere sotto tutti gli aspetti: il presente dice Atalanta dove la voglia è quella di essere grande protagonista e trascinare la squadra verso traguardi importanti ma il futuro sembra essere lontano dal massimo campionato italiano.