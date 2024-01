Ultim’ora dal Sudamerica: milanesi beffate

Le milanesi rischiano la beffa in questa sessione di mercato: uno degli obiettivi infatti si sta allontanando in maniera definitiva

Una sessione invernale di mercato molto importante: gennaio è il mese in cui le squadre si rinforzano con l’obiettivo di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. In Serie A sono diverse le squadre che si stanno muovendo per portare nuovi innesti ai rispettivi allenatori.

Milan ed Inter sono sicuramente tra le principali protagoniste: i rossoneri, reduci dalla pesante eliminazione in Coppa Italia, sono obbligati a non sbagliare più un colpo se non vogliono perdere definitivamente il treno scudetto. I nerazzurri, al comando della classifica, vogliono puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi così da chiudere il campionato in testa e regalare ai propri tifosi il ventesimo scudetto.

Rossoneri e neroazzurri avevano messo nel mirino Nicolas Valentini, classe 2001 in forza al Boca Juniors: difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, ha il contratto in scadenza il prossimo trentuno dicembre. Giocatore di cui si parla un gran bene e che potrebbe sbarcare molto presto in Europa.

Nicolas Valentini, non solo Inter e Milan: sul difensore anche la Lazio

Il Milan, a livello difensivo, deve rinunciare (causa infortunio) a ben tre titolari e proprio per questo un giocatore come Valentini farebbe sicuramente comodo ad una squadra che, nella seconda parte di stagione, vuole arrivare il più in fondo possibile in Europa League.

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Ekrem Konur, le milanesi rischiano la grande beffa dal momento che l’Olimpiakos prosegue la trattativa per l’acquisto del difensore del Boca Juniors. Nel club greco avrebbe, probabilmente, la possibilità di essere impiegato con maggiore continuità, mostrare il suo valore e crescere sotto diversi punti di vista. Nel mercato può succedere di tutto ma sembra veramente difficile l’arrivo, nel massimo campionato italiano, di Valentini.

Uno dei prospetti più interessanti: il classe 2001 è un difensore con margini di crescita importanti e la possibilità di diventare tra i migliori nel suo ruolo. Abbiamo parlato di Inter e Milan ma, in Serie A, al ventiduenne è stata accostata anche la Lazio. Lui nel frattempo, dal ritiro della Preolimpica, fa capire che presto potrebbero esserci novità: “La mia priorità è la Nazionale argentina. Dopo la Preolimpica si vedrà il mio futuro”.

I biancocelesti stanno vivendo un momento decisamente positivo tra i risultati in campionato e la vittoria nel derby di Coppa Italia che ha regalato l’accesso alle semifinali. I ragazzi di Sarri sono in corsa per tutti gli obiettivi e, a breve, ci sarà anche la Supercoppa. Un giocatore come Valentini avrebbe alzato il livello qualitativo della rosa ma, come detto, l’Olimpiakos sembra essere in vantaggio per l’acquisto del difensore.