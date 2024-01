Ultim’ora Milan – Roma, forfait prima della partita: è stato fatto fuori

La partita tra Milan e Roma sarà fondamentale per tutte e due le squadre che vogliono trovare nuovi risultati positivi dopo l’ultimo periodo.

Le due squadre stanno vivendo un periodo molto particolare, dopo la doppia esclusione dalla Coppa Italia contro Lazio e Atalanta che ha creato non poche polemiche circa il lavoro dei due allenatori e delle due squadre che fino a questo momento non è stato troppo positivo. Per i rossoneri è ancora più grave l’eliminazione dalla Coppa Italia, visto che solo qualche settimana fa c’era stata anche l’eliminazione dalla Champions League a rendere difficoltoso il futuro di Pioli.

Milan Roma di questa sera dirà tanto anche sul futuro dei due allenatori, che cercano una vittoria per riuscire a uscire dalla crisi e tornare a sorridere.

Milan Roma, esclusione dell’ultima ora: i dettagli

Tra Milan e Roma la partita sarà fondamentale per capire quale delle due ha maggiori margini di crescita in questo girone di ritorno e quale delle due, invece, deve immediatamente tornare sul mercato per trovare le soluzioni giuste e dare agli allenatori la possibilità di allenare una squadra forte e capace di raggiungere grandi obiettivi.

Ci sono molti problemi sia per l’una che per l’altra squadra e le difficoltà si sono già fatte sentire pesantemente nelle ultime settimane.

Secondo le ultime notizie in arrivo da San Siro, Milan Roma vedrà un’esclusione eccellente: il big va in panchina.

Roma, Mourinho esclude Rui Patricio: gioca Svilar

Novità dell’ultima ora in casa Roma a pochi minuti dall’inizio della partita di San Siro contro il Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, José Mourinho starebbe valutando un particolare cambio nell’undici titolare giallorosso per dare una svolta alla squadra anche nei ruoli chiave.

A rischiare il posto ora è Rui Patricio. Il portiere giallorosso ha sempre dato grandi garanzie ma ci sono state anche partite molto particolari per il suo modo di stare in campo che hanno spesso compromesso le sue prestazioni.

Non è ancora chiaro se il portiere portoghese abbia qualche indisposizione o se, invece, si tratti di una scelta tecnica di José Mourinho. Al suo posto, ovviamente, giocherà Svilar: per il portiere serbo si tratterebbe dell’esordio in campionato e della quarta partita in A.

Le formazioni di Milan Roma

Per il Milan torna titolare Gabbia in campionato dopo la prima titolarità contro l’Atalanta in Coppa Italia e l’infortunio al naso che lo aveva costretto al forfati. Di conseguenze Theo Hernandez riprende il suo posto sulla sinistra, con Kjaer che va a giocare centrale.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Per la Roma in difesa torna Diego Llorente dopo l’infortunio contro l’Atalanta e il conseguente stop nel derby di Coppa Italia. Confermato nel terzetto difensivo Rasmus Kristensen mentre a destra torna titolare Zeki Celik.