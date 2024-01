Addio Milan, un’altra mazzata per Pioli: vuole il Bayern

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia arriva un’altra brutta notizie per il Milan con un obiettivo che preferisce il Bayern ai rossoneri.

Il ko casalingo contro l’Atalanta ha complicato ulteriormente la stagione del Milan che a gennaio si trova già fuori dalla coppa nazionale, dalla competizione per lo scudetto e dalla Champions League. Una stagione che rischia di essere fortemente deludente per il club meneghino, che sa di dover intervenire in sede di mercato durante questo mese per sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Tra novembre e dicembre i rossoneri hanno perso diverse pedine della propria rosa, in particolare in difesa. Gli infortuni di Thiaw, Kalulu e Tomori infatti hanno portato il tecnico a reinventare Theo Hernandez nella posizione di centrale difensivo, in attesa di nuovi rinforzi.

Tornato Matteo Gabbia dal Villarreal, il Milan sa bene di dover intervenire nuovamente sul mercato per sistemare la propria difesa.

Calciomercato Milan, salta un affare per la difesa: vuole il Bayern Monaco

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano su X, uno degli obiettivi, Nordi Mukiele del PSG, sembra preferire il Bayern Monaco ai rossoneri. Il classe 1997 piace molto ai bavaresi che avevano messo nel mirino Radu Dragusin, ex difensore del Genoa, passato nelle scorse ore al Tottenham.

Perso il centrale rossoblu, il Bayern Monaco ha dirottato le sue attenzioni sul centrale del PSG che è alla ricerca di maggiore spazio in vista della seconda parte di stagione. Molto apprezzato da Tuchel, potrebbe essere il francese il colpo per la difesa dei tedeschi per quello che riguarda gennaio.

Il Milan stesso aveva seguito Dragusin ma, una volta visto l’inserimento delle big europee, aveva capito che non c’erano grandi margini per riuscire a chiudere l’affare. Virate le attenzioni su Mukiele, stavolta è il Bayern Monaco a mettere i bastoni tra le ruote al club meneghino che pian piano sta vedendo sfumare tutti gli obiettivi per sistemare il pacchetto arretrato.

L’ultimo no in ordine di tempo è giunto dal Torino per Alessandro Buongiorno. Il difensore della nazionale italiana è diventata un’idea sempre più concreta per i rossoneri negli ultimi giorni ma il Torino non ha intenzione di privarsi del difensore a stagione in corso così come Buongiorno vuole proseguire il campionato con la maglia granata. Ricerca difficile quindi per il Milan per quello che riguarda il centrale difensivo con Brassier che resta una pista percorribile ma che convince poco per via degli alti costi.