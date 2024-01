Allegri e l’addio alla Juve: annuncio choc in diretta

Massimiliano Allegri può lasciare la Juventus a fine stagione: arriva l’annuncio choc in diretta che spiazza i tifosi.

Quest’anno la Juventus è tornata a fare sul serio. I bianconeri sono secondi in classifica a -2 dall’Inter capolista in campionato, mentre in Coppa Italia sono approdati in semifinale segnando ben 10 gol in due partite, travolgendo Salernitana e Frosinone.

Dopo due anni di insuccessi, delusioni e problemi con la giustizia sportiva, la Vecchia Signora e i suoi tifosi sono tornati a respirare un’aria positiva. Un’aria che è cambiata anche attorno a Massimiliano Allegri che ha riavvicinato i tifosi a se a suon di risultati e lo confermano i cori che sono partiti al suo indirizzo nella sfida vinta 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia.

Il tecnico livornese sembrava sul punto di andar via al termine della passata stagione, la nuova dirigenza lo ha blindato ed è voluta ripartire da lui. Tuttavia, il futuro dell’allenatore bianconero è ancora molto incerto e potrebbe ancora lasciare la Juventus prima del 2025, anno in cui scadrà il suo contratto.

A rivelare di una possibile separazione anticipata è stato l’ex difensore Andrea Barzagli che si è reso protagonista di un annuncio in diretta sul futuro di Allegri che ha scioccato i tifosi bianconeri.

Juventus, Allegri può salutare: l’annuncio di Barzagli sciocca i tifosi

Non esprimerà un grandissimo gioco, ma quest’anno i risultati sono tutti in favore di Massimiliano Allegri. In questa stagione, la Juventus ha collezionato solo una sconfitta, in casa non ha mai perso ed è in lotta per uno scudetto che sarebbe già dell’Inter se non ci fosse.

Tuttavia, le voci di un possibile addio anticipato del tecnico livornese a fine stagione non si sono dissipate, il suo futuro è ancora in bilico ed anche l’ex difensore Andrea Barzagli non è sicuro della sua permanenza. Intervenuto a Radio Seria con Rds, l’ex giocatore ha annunciato che al termine della stagione esista la possibilità che il tecnico bianconero possa decidere di salutare.

Barzagli ha poi sottolineato come Allegri sia un allenatore molto riflessivo e che lo scorso anno si prese tutte le colpe, facendo da scudo ai giocatori. L’ex difensore ha affermato come quest’anno veda Allegri più sereno, ma al tempo stesso ha fatto capire di non essere convinto al 100% della permanenza del tecnico livornese fino al 2025.

Un annuncio che ha scioccato gran parte dei tifosi bianconeri che sono tornati a sostenere Allegri che al termine della sfida vinta con il Frosinone in Coppa Italia ha ringraziato la curva per i cori al suo indirizzo. Il tecnico bianconero non si è mai pentito di essere tornato alla Juventus, ma è innegabile che anche lui stia pensando ad una separazione a fine stagione e la sua speranza è di farlo centrando il double scudetto-Coppa Italia.