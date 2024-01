Stretta sul rinforzo offensivo, si chiude: colpo dalla Bundesliga

Per completare la propria rosa in vista di questa intensa e delicata seconda parte di stagione, l’allenatore avrebbe chiesto alla società un nuovo rinforzo in attacco, colpo per il quale ci potrebbe essere la stretta definitiva nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore.

Dopo vari sondaggi, alla fine la scelta è ricaduta sull’attaccante della Bundesliga, giocatore che per qualità e caratteristiche tecniche potrebbe permettere al reparto offensivo della squadra di compiere un importante salto di qualità.

L’arrivo del giocatore potrebbe però essere vincolato ad una cessione sulla quale la dirigenza starebbe lavorando, ma stando alle ultime notizie le due operazioni sarebbero in realtà slegate l’una dall’altra.

Calciomercato, stretta finale per l’attaccante: si chiude

L’allenatore presto potrebbe avere il suo nuovo attaccante, giocatore che per l’appunto rappresenterebbe essere la priorità assoluta della società in questo calciomercato dopo gli impietosi numeri registrati da quelli presenti in rosa in questa prima parte di stagione. C’è bisogno di dare una svolta ai numeri realizzativi della formazione, anche perché non si può andare avanti se non si segna, motivo per il quale il club è pronto ad accontentare le richieste dell’allenatore stringendo nelle prossime ore per l’arrivo dell’attaccante.

Tanti giocatori nel corso di queste settimane sarebbero stati monitorati e valutati dalla dirigenza, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta su una delle sorprese di questo inizio di stagione di Bundesliga. Ovviamente il giocatore in questione non rappresenterebbe essere l’unica soluzione valida sulla quale eventualmente andare a puntare, ma ad oggi sembrerebbe essere quella più gradita sia all’allenatore che alla società, che avrebbe già pronta un’offerta da presentare per chiudere subito la pratica.

Stando dunque a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Corriere dello Sport, nelle prossime ore la Fiorentina potrebbe affondare il colpo decisivo su Ruben Vargas dell’Augsburg, giocatore che come anticipato potrebbe andare ad arricchire il roster (sterile) di attaccanti della rosa di Vincenzo Italiano.

Fiorentina, affondo per Vargas: offerta pronta

La Fiorentina ha pronta un’offerta da presentare all’Augsburg per chiudere velocemente la pratica Ruben Vargars. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, Barone e Pradé avrebbero intenzione di rilanciare per l’esterno svizzero presentando al club bavarese una proposta da 5 milioni di euro di base fissa più bonus che farebbero arrivare il tutto ad un totale di 8 milioni.

Da capire la valutazione che l’Augsburg farà di Vargas, ma considerato che ad oggi lo svizzero ha una valutazione di 6,5 milioni di euro stando a dati Transfermartk, questo rilancio Viola potrebbe mettere una volta e per tutte il punto alla faccenda.

Non solo Vargas: sfida al Napoli per un altro esterno

Ruben Vargas potrebbe essere il rinforzo in attacco tanto richiesto da Italiano, ma non l’unico. Stando alle ultime notizie, infatti, la Viola continuerebbe a monitorare la situazione di Cyril Ngonge, operazione che però potrebbe andare in porto solo nel momento in cui Brekalo dovesse liberare il suo posto in rosa, sennò ci sarebbe il rischio sovraffollamento lì davanti.