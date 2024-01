Cambiano le regole: così l’Inter può prendere un altro rinforzo

La sessione invernale del mercato sta entrando nel vivo, ma le società iniziano a fare i conti anche con il prossimo futuro

Ad ora nessuna sorpresa. È quasi volata la prima metà della sessione invernale del calciomercato e grossi movimenti non ce ne sono stati. Il calcio italiano è sempre più povero e le società devono fare i conti principalmente con i bilanci che per la maggior parte dei casi sono sempre più in rosso e di conseguenza non hanno liquidità da poter investire su nuovi giocatori a metà stagione.

Per questo si sta attraversando una fase di stallo che potrebbe perdurare fino agli ultimi giorni del mese. Già, perché se non ci sicuramente saranno spese pazze, i dirigenti sono comunque pronti a sfruttare le opportunità che potrebbero nascere proprio negli ultimi giorni di mercato. Ma di certo i club non si fermano al presente e inizieranno a valutare anche la programmazione per la prossima stagione.

Facendo i calcoli sulle possibili entrate, specialmente legate alla presenza alla prossima Champions League, le società possono iniziare ad imbastire i contatti per alcuni giocatori che potranno arrivare la prossima estate, oltre che iniziare a trattare ufficialmente con coloro che hanno il contratto in scadenza a giugno.

Ufficiale, regole cambiate: ne beneficia l’Inter!

Anche quando la sessione invernale si chiuderà, i dirigenti saranno costantemente al lavoro per cercare di trovare accordi con calciatori di livello senza dover sborsare cifre importanti per il cartellino. Una di queste è sicuramente l’Inter. Marotta si è sempre contraddistinto per la capacità di accaparrarsi parametri zero di grande qualità sia ai tempi della Juventus che ora in nerazzurro.

Per questo l’amministratore delegato, insieme a Piero Ausilio, sta accelerando sul fronte Zielinski per regalare ad Inzaghi un nuovo centrocampista per la prossima stagione a costo zero. Ma non è l’unico fronte su cui in Viale della Liberazione hanno le antenne dritte.

Da tempo, infatti, i nerazzurri sono sulle tracce di Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e sarebbe un ottimo rinforzo a parametro zero. Ma a giocare a favore dell’Inter c’è anche un nuovo aspetto, totalmente inaspettato.

Dal 1 luglio, infatti, le regole vigenti in Portogallo permetteranno al giocatore di diventare un calciatore comunitario, visto che l’attaccante iraniano avrà giocato per cinque anni nel campionato lusitano. Particolare di grande importanza per l’Inter, come per qualsiasi squadra italiana, che potrà prenderlo senza occupare uno slot per gli extracomunitari.