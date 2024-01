Conte al Milan: la decisione è presa

Continuano le speculazioni sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan: facciamo il punto della situazione

L’eliminazione dalla Coppa Italia, uno dei pochi obiettivi rimasti al Milan in questa stagione (resta l’Europa League, trofeo ai vinto dal club) sembra avere contribuito a ridurre ormai al lumicino le possibilità che Stefano Pioli possa restare in panchina. Molti tengono il suo ciclo ormai concluso, almeno dalla fine della scorsa stagione, anzi secondo la maggior parte degli addetti ai lavori sarebbe stato corretto chiudere i rapporti con lui visto che si è deciso di fare altrettanto con Paolo Maldini e Frederic Massara, che erano stati artefici del suo rinnovo di contratto.

Pensare di proseguire ulteriormente sembra essere davvero deleterio, non solo perché il gioco della squadra sembra essere davvero insufficiente. Non si può inoltre non prendere in considerazione i dubbi emersi sulla sua preparazione atletica, visto che il numero di infortuni muscolari è ben al di sopra della media. Questa volta per la sua sostituzione si potrebbe così puntare su un nome di spicco del calibro di Antonio Conte.

Antonio Conte al Milan: quotazioni in rialzo

È in crescita il numero di persone che ritengono sia ormai necessario prendere due direzioni diverse per Stefano Pioli e il Milan. Alcuni hanno inoltre notato come alcuni giocatori siano risultati insofferenti con il tecnico nel corso delle gare, per questo non può che essere necessario valutare le possibili alternative.

Il nome che risulta essere tra i preferiti in via Aldo Rossi sembra essere quello di un top come Antonio Conte, che era stato associato ai rossoneri già in passato, nonostante la pista non si sia poi trasformata in realtà, L’ex Mister di Juventus e Inter sembrerebbe essere ritenuto ideale per una squadra che punta a rilanciarsi e vuole dimostrare che lo scudetto conquistato nel 2022 non sia stato solo frutto del caso.

Al momento forse solo la vittoria dell’Europa League (oltre alla qualificazione in Champions, resa possibile con il quarto posto in campionato) potrebbero permettere all’attuale allenatore di restare in panchina. Ogni decisione a riguardo, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà comunque presa in primavera quando ci saranno maggiori certezze sugli obiettivi della squadra, ma già da ora ci si sta guardando intorno. Bruciare la concorrenza non può che essere determinante se non si vuole restare a bocca asciutta.

Il parere dei tifosi è cambiato

Fino a qualche tempo fa l’idea di associare il nome di Antonio Conte al Milan non era guardata in modo del tutto positivo da parte dei sostenitori. Il suo passato, in entrambi i casi vincente, alla guida di Juventus e Inter, inevitabilmente finiva per condizionare ogni giudizio, senza tenere presenti i risultati ottenuti attraverso il suo lavoro.

Ora, però, sono in tanti ad avere capito come sia necessario dare una svolta a partire dalla panchina e puntare su un tecnico che ha sempre ottenuto il massimo dai suoi giocatori. L’ex centrocampista punta da sempre su una preparazione curata nei dettagli, che permette poi di dare il 100% quando si viene schierati in campo, aspetto tutt’altro che si secondo piano. L’idea di ridurre il numero degli infortunati (lo storico parla per lui) non può che corroborare ulteriormente questa pista.

L’unica alternativa sembra essere Thiago Motta, uno degli artefici del “Bologna dei miracoli” che stiamo vedendo in questa stagione. Questa idea, però, sembra essere caldeggiata soprattutto per motivi economici, visto che chiederebbe un ingaggi più basso rispetto al collega, forse avrebbe anche pretese più ridotte in sede di calciomercato. Ora più che mai servono certezze, Conte rispecchia appieno l’identikit.