Così il Real Madrid si paga Mbappè: il piano

La telenovela che tiene banco da diverse estati è pronta a ripartire: sarà la volta buona per lo sbarco del francese al Bernabeu?

Se la sessione invernale del calciomercato in Italia è segnata dall’immobilismo, si può altrettanto dire che anche nel resto d’Europa non sia scoppiettante. Da anni, ad esclusione della Premier League, anche negli altri Paesi le spese a metà anno sono decisamente più oculate. Ma anche Oltremanica, quest’anno, sembra che sia stato dato un giro di vite: nella sola sessione di gennaio, infatti, il Chelsea, che fu la squadra che spese di più al mondo, sborsò circa 330 milioni di euro per rinforzare la squadra.

Quest’anno, invece, il discorso sembra decisamente diverso, con le big che di fatto sono quasi rimaste tutte pressoché immobili sul mercato. Di certo qualche colpo verrà messo a segno prima del gong del 31 gennaio, ma nessuno si aspetta trasferimenti di lusso. Cosa che invece accadrà con ogni probabilità quest’estate.

Tutti i fari sono puntati, come ormai diversi anni a questa parte, su Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese andrà a scadenza con il Psg a giugno e, al momento, non sembrano esserci novità sul rinnovo. Il numero 7 sembra convinto di affrontare una nuova avventura e ovviamente le pretendenti non mancano. Una su tutte, come risaputo, è il Real Madrid che già la scorsa estate ha provato a portarlo al Bernabeu.

Mbappé al Real: ecco il piano

Pur non dovendo sborsare alcun centesimo per l’acquisto del cartellino, per la Casa Blanca si tratterebbe comunque di un esborso monstre. In primis per lo stipendio: il classe 1998 guadagna più di 50 milioni di euro netti dal Psg. A questa cifra esagerata anche per le casse merengues, dovrà essere aggiunto, con ogni probabilità, un cospicuo assegno alla firma. Ma si sa, Mbappé è il pallino di Florentino Perez e quando il presidente del club più importante al mondo ha un obiettivo difficilmente se lo lascia scappare.

Il problema, anche se può sembrare una follia, sarebbe più tecnico che economico. Già, perché sarebbe poi compito di Ancelotti capire dove schierare il campione del mondo 2018 nello scacchiere madrileno. Il francese ama partire da sinistra, posizione al momento occupata da Vinicius Jr: insomma sorgerebbe un grandissimo problema di compatibilità. Per questo, secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, il Real starebbe pensando anche di cedere la sua stella brasiliana per far spazio alla stella del Psg.

Nell’ultimo anno il rendimento del classe 2000 non ha rispettato ampiamente le attese, anche a causa di qualche infortunio di troppo e se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile Florentino ci penserebbe. Insomma la più grande telenovela dell’estate è pronta a partire e si può arricchire di tantissimi nuovi capitoli.