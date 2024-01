“Possono starsene a casa”, Di Francesco contro alcuni giocatori

Sconfitta pesante per il Frosinone di Di Francesco contro l’Atalanta per un netto 5-0 e ora si rischia in zona retrocessione.

Atalanta Frosinone: le parole di Di Francesco

Ai microfoni di Sky Sport sono arrivate le parole di Eusebio Di Francesco dopo Atalanta Frosinone:

“Abbiamo preso 3 gol in pochissimi minuti e in quel momento diventa difficile fare modifiche. La mia squadra spesso prende due gol in pochissimo tempo. Mi dispiace nel finale per quello che è accaduto. Perché stavamo giocando anche sul 3-0 e abbiamo creato diverse occasioni, poi però abbiamo mollato un po’. Non dobbiamo perdere la fame, chi non la ha può starsene a casa. Questa sconfitta deve servirci da lezione per ricordarci cos’è la Serie A”.