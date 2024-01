C’è l’annuncio sull’esonero in Serie A, con destinazione a sorpresa legata a quello che è il sostituto in panchina.

Il colpo di scena riguarda una panchina in Serie A, dopo le ore di valutazione che avevano riguardato la stessa squadra coinvolta in quella che era la possibilità sull’esonero dell’allenatore che è stata oggi confermata.

Il tecnico è stato esonerato, con conseguente scelta in panchina che porta al nome non di un traghettatore, ma di un allenatore pronto a prendersi per mano la società in questione, cercando di risolvere la crisi profonda che sta vivendo la squadra in una posizione di classifica che la società vorrebbe evitare, alla fine di questa disastrosa annata che sta vivendo la squadra.

Serie A, esonero confermato: scelto il sostituto in panchina

L’esonero, alla fine, è stato confermato in Serie A. Il club in questione stava riflettendo sulle scelte da prendere e, secondo l’ultima ora, alla fine avrebbe deciso di procedere con l’esonero.

Molto particolare la situazione del club in questione perché, già all’inizio di questa stagione, aveva deciso di mandare via il proprio allenatore per un esonero che portò alla scelta di Andreazzoli. Ma adesso l’Empoli, a sorpresa, non richiama Zanetti.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, collega ed esperto di calciomercato, il sostituto di Aurelio Andreazzoli, ad un passo dall’esonero dall’Empoli, sarebbe Davide Nicola. L’ex Salernitana arriva per interrompere il brutto momento del club toscano, per trovare una salvezza che ad oggi sembra essersi complicata.

Empoli, scelto Nicola in panchina: i dettagli del contratto

La stessa fonte ha svelato che il contratto di Davide Nicola sarà valido per i prossimi cinque mesi, ma con le condizioni che vanno a favore dello stesso tecnico che arriva all’Empoli con l’obiettivo della salvezza. Perché qualora dovesse ottenere la salvezza, scatterebbe da contratto, l’obbligo di riscatto fissato già al 30 giugno 2025. Un prolungamento ulteriore di un anno, qualora Nicola dovesse riuscire a vivere un’annata da protagonista in panchina, ottenendo la salvezza che ha già dimostrato di saper ottenere quando subentra a stagione in corso.

Nicola torna in Serie A, sarà il nuovo allenatore dell’Empoli: il “mago” delle salvezze

Torna in Serie A il “mago” delle salvezze, chiamato anche questa volta all’impresa all’Empoli, Davide Nicola. Tra le sue imprese più belle, recenti, sicuramente quella legata al Crotone prima e alla Salernitana poi, affermandosi come uno dei tecnici dei quali i club di fondo classifica hanno più bisogno in momenti del genere. E chissà che, di fronte ad un’impresa di tale portata, anche quest’anno, non sia poi pronto per panchine ancor più prestigiose, sempre in Serie A.