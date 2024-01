Atalanta: recuperato il bomber, c’è l’annuncio

L’Atalanta di Gasperini stravince 5-0 contro il Frosinone e conquista altri 3 punti importantissimi per la zona Champions League.

Atalanta Frosinone: le parole di Gasperini

Ai microfoni di Sky Sport sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini dopo Atalanta Frosinone:

“Siamo partiti forti e abbiamo fatto dei bei gol subito al pronti via. Mi aspettavo di giocare meglio nel secondo tempo, ma era anche la terza partita della settimana e abbiamo avuto partite difficili. Siamo sicuramente in un buon momento. In questo momento sarebbe stato meglio giocare visto il momento. Avrei qualcosa da dire visto che ci hanno messo il recupero di mercoledì con l’Inter dopo la gara col Milan di domenica. Poi tante partite con le prime tre e di mezzo l’Europa League, un calendario davvero difficile. L’importante che De Ketelaere stia facendo qualcosa di livello sia a livello di gol che di prestazioni, ha ancora un altro 70% da poter migliorare. La classifica ha una sua verità ora dopo 20 partite, sono tante squadre e tutte per 1 posto in Champions. Ci siamo anche noi e non ci siamo mai tirati indietro, in questo momento mi dà soddisfazione aver recupero giocatori e altri sono arrivati. Toure sta lavorando per tornare, mi piace”.