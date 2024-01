Gravissimo infortunio e stagione finita: all’ospedale in lacrime

Trasportato in ospedale in lacrime: gravissimo infortunio e stagione finita. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Pochi secondi, un crac e l’adrenalina delle gare e le ore passate ad allenarsi con i propri compagni diventano uno sbiadito ricordo.

Pochi attimi che cambiano il corso di una stagione, con la prospettiva che cambia radicalmente: niente più incontri con gli avversari sul campo di gara ma con i medici per il lungo iter fatto di intervento chirurgico, riabilitazione e recupero del tono muscolare e, quindi, della migliore forma fisica.

Quante volte abbiamo scritto, raccontato, letto di atleti che hanno visto chiudere traumaticamente la stagione agonistica anzitempo? Impossibile dirlo. Del resto, l‘infortunio per un atleta d’alto livello di qualsiasi disciplina è sempre in agguato anche se per alcuni il pericolo di finire in ospedale è più incombente (se non peggio), anzi, per essere più precisi, ‘corre sul filo dei secondi’.

Quelli che scandiscono le performance degli ‘uomini (e donne) jet’ del circo bianco: sciatori e sciatrici, specialisti delle discipline veloci, SuperGigante e discesa libera, dello sci alpino, che si lanciano a capofitto lungo i pendii raggiungendo punte di velocità che superano i 100 km/h.

Ebbene, basta un nonnulla, un ritardo di linea, un inserimento errato in curva o una posizione non perfettamente aerodinamica, per andare a sbattere contro le reti di protezione e per poi essere trasportato in elicottero al più vicino nosocomio.

Pinturault all’ospedale in lacrime: gravissimo infortunio e stagione finita

Un triste copione vissuto anche da Alexis Pinturault che è rimasto vittima di una spaventosa caduta durante il SuperG di Wengen, sulla pista del Lauberhorn, tappa svizzera del calendario iridato 2023-24 dello sci alpino.

Il 32enne transalpino, vincitore della Coppa di Cristallo generale nel 2021, ha sbagliato il salto nel tratto conclusivo perdendo il controllo dello sci sinistro e andando in rotazione in volo per poi ‘atterrare’ fragorosamente sul manto erboso dove ha iniziato una serie di capovolte prima di fermare la sua corsa rimanendo poi a lungo immobile sulla neve, con il sottofondo delle sue grida di dolore.

Prontamente soccorso dai medici e dal personale di pista, il campione francese è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale più vicino dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che nella caduta ha subito un’innaturale torsione: stagione finita per il 32enne francese.

Un’altra tegola per il circo bianco che ha già perso, sempre per un grave infortunio, Marco Schwarz, campione del mondo nella combinata a Cortina d’Ampezzo 2021 e vincitore della ‘coppetta’ di slalom speciale, l’unico in grado di impensierire il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, il ‘Maradona’ delle nevi.