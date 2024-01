Guaio Newcastle, costretto a vendere: Tonali verso il clamoroso ritorno in Serie A

La situazione finanziarie del Newcastle costringe i Magpies a scelte difficili: quale sarà il futuro di Tonali?

Incredibile quello che sta succedendo in casa Newcastle, club che nonostante possa vantare la proprietà più ricca del mondo sportivo deve fare i conti con una realtà piuttosto amara. Una realtà resa nota recentemente dall’amministratore delegato dei Magpies, che ha fatto un annuncio importante per quanto riguarda questo e il prossimo mercato.

Vendere è la parola d’ordine, è questo quello che si evince dalle parole di Darren Eales, amministratore delegato dei bianconeri, che ha annunciato che soprattutto in vista della finestra estiva saranno messi sul mercato molti gioielli della rosa che hanno grosse richieste dalla Premier o dall’estero. Il Newcastle, per via dei noti paletti UEFA sul Fair Play Finanziario, sarà costretto a fare a meno di qualche pedina illustre per non intaccare troppo il bilancio societario. Questo è quello che ha riferito per sommi capi Eales.

Occhio quindi al futuro di molti pezzi pregiati della rosa bianconera, tra cui quello di Sandro Tonali che, nonostante non abbia praticamente giocato mai in questa stagione, potrebbe essere uno dei partenti a fine anno.

Newcastle, futuro Tonali in bilico: torna in Seri A?

Non è solo l’italiano ex Milan a rischiare di salutare anzitempo la squadra bianconera. Tra i possibili partenti non si possono non menzionare i vari Sven Botman, Alexander Isak e Bruno Guimaraes, tre calciatori considerati molto preziosi dalla proprietà saudita (basti pensare che il solo brasiliano ha una clausola rescissoria di quasi 100 milioni di sterline) e che quindi potrebbero salutare il club.

Sandro Tonali, dunque, potrebbe essere una delle cessioni illustri del club bianconero, che tra l’altro ha recentemente comunicato perdite di oltre settanta milioni di sterline (73,4 per la precisione) nell’anno finanziario 2022/2023.

Si rischia in breve di andare incontro a un grave problema di sostenibilità economica e, visti i precedenti – Everton in primis, ma anche Manchester City-, la preoccupazione della proprietà non è poca.

Il futuro di Tonali tornerà a far parlare di sé con la Serie A che rimane la sua meta preferita, nel caso in cui chiaramente dovesse per forza di cose lasciare il club bianconero, a un solo anno di distanza dal suo approdo in Inghilterra. Possibile un ritorno al Milan, ma anche la Juve potrebbe tentare di dare l’assalto al centrocampista azzurro che in passato era già finito sul taccuino della Vecchia Signora.