Calciomercato: il PSG pesca in casa Roma, colpo a gennaio

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti e che fa tremare i tifosi. Il Paris Saint Germain è pronto a pescare ancora in casa Roma. A gennaio partirà l’affondo decisivo, come si suol dire, ed i buoni rapporti tra i due club possono agevolare questo affare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione in casa giallorossa è a dir poco delicata. José Mourinho sembrava aver trovato la quadra alla sua squadra che, infatti, stava iniziando a dare dei segnali a dir poco incoraggianti. Nell’ultimo periodo, poi, complice anche qualche stop di troppo, come si suol dire, la situazione è tornata a precipitare. Ed ora per la zona Champions League servirà davvero ridurre al minimo gli errori. Anche la posizione del tecnico, allo stato attuale delle cose, non è più salda come un tempo. In tal senso, arrivano notizie non troppo rassicuranti. Il PSG ha messo gli occhi proprio su un calciatore della Roma e sta preparando l’affondo.

Il PSG mette gli occhi nella Capitale

C’è una fortissima tensione nei giallorossi, dal momento che i risultati in campionato non sono stati fin qui all’altezza delle aspettative. Né dei tifosi né della dirigenza. In tal senso, la situazione può farsi ancora più delicata.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma sta seriamente valutando l’ipotesi di interrompere il prestito di Diego Llorente, di proprietà del Leeds. E Luis Enrique, vecchia conoscenza dei giallorossi, vuole approfittarne, dal momento che ha bisogno di un difensore centrale a basso costo. Avendolo già allenato, conosce già il calciatore e sarebbe ben contento di tornare a lavorare con lui.

Roma, Diego Llorente al PSG: affondo a gennaio

In prestito dal Leeds, il trentenne difensore centrale spagnolo rappresenta una delle note più positive della stagione della Roma. A quanto pare, però, i giallorossi stanno valutando un addio anticipato ed una cessazione del prestito. Il motivo è di natura economica, dal momento che il suo ingaggio è un fardello importante. L’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola Luis Enrique, ora proprio al PSG, lo apprezza molto ed ha bisogno di un centrale a costi contenuti. Per questo la pista in questione può farsi rovente nelle prossime ore. L’avventura di Diego Llorente in Italia potrebbe essere già giunta al capolinea.