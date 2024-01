Emergenza Napoli: infortunio a Riyad, salta la Supercoppa

L’avventura in Supercoppa del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi, non tanto per i risultati in campo, visto che l’esordio dei campioni d’Italia avverrà giovedì alle 20 contro la Fiorentina, ma per quanto successo oggi nel corso del primo allenamento a Riyad.

Stando alle ultime notizie, infatti, Walter Mazzarri rischia di perdere uno dei suoi giocatori a causa di un infortunio che potrebbe costringere l’azzurro a saltare non solo la “semifinale” contro i Viola ma anche l’eventuale finale che si disputerebbe poi la domenica.

Ovviamente nel corso delle prossime ore il partenopeo si sottoporrà ad una serie di accertamenti che faranno luce sulle sue condizioni, ma al momento il Napoli sembrerebbe essere tornato in uno stato d’emergenza che potrebbe mettere il bastone fra le ruote a Walter Mazzarri e squadra.

Emergenza Napoli, infortunio a Riyad: Supercoppa a rischio

Neanche un giorno dall’arrivo a Riyad che Walter Mazzarri ha già da che fare i conti con un problema abbastanza serio. Stando alle ultime notizie, infatti, nel corso dell’odierno allenamento del Napoli uno dei convocati dell’allenatore toscano si è fermato a causa di un infortunio che potrebbe mettere seriamente in discussione la sua presenza in questa Supercoppa.

La speranza è che ovviamente il partenopeo possa essersi fermato in tempo scongiurando ogni sorta di male peggiore, ma considerati i precedenti ed il momento no che sta attraversando la formazione campana non aleggerebbe chissà quanta positività in merito a questa situazione. Ovviamente nelle prossime ore le condizioni del giocatore verrano rivalutate dallo staff tecnico azzurro, ma ad oggi la sua presenza in Supercoppa è seriamente a rischio.

Stando dunque a quanto riportato dal Napoli stesso in un primo report sull’avventura saudita della squadra, Diego Demme si sarebbe fermato nel corso dell’allenamento di oggi a causa di un infortunio di natura muscolare.

Napoli, Demme si ferma per infortunio: le condizioni

Con Anguissa in Coppa d’Africa ed Elmas venduto (e non ancora sostituito), Demme non poteva trovare tempismo peggiore per fermarsi a casa di un infortunio muscolare. Praticamente mai utilizzato fino a due settimane fa, il centrocampista tedesco ha raccolto minuti fra Frosinone e Salernitana procurandosi un problema che rischia di mettere seriamente in discussione la sua presenza in Supercoppa.

Stando infatti a quanto riportato dal Napoli, Demme avrebbe patito un risentimento muscolare che come anticipato verrà rivalutato già nelle prossime ore. Ovviamente la speranza è che possa essersi evitata ogni forma di lesione, ma ovviamente solo gli esami ai quali si sottoporrà il tedesco faranno più chiarezza sulle sue condizioni.

Risentimento per Demme: i tempi di recupero

Inutile dire che al momento è ancora presto per capire quali potrebbero essere gli effettivi tempi di recupero da questo infortunio per Diego Demme, ma ciò che Mazzarri preme sapere è se il tedesco sarà a disposizione per questa Supercoppa. Solo nelle prossime ore si capirà di più sulle condizioni del tedesco, che rischia di mettere seriamente in difficoltà l’allenatore toscano che a centrocampo avrebbe davvero pochissime soluzioni sulle quali puntare.