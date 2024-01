Pioli lascia il Milan: “Il ciclo è finito”

Sembra che Pioli sia destinato a lasciare la panchina del Milan a fine stagione: arriva un altro pesantissimo attacco al tecnico rossonero

Il Milan ha raccolto fin troppe bastoste nell’arco della stagione in corso e siamo soltanto a metà del percorso. Il che la dice la lunga. È evidente come i rossoneri non abbiano affatto risolto i loro problemi, di conseguenza il livello della preoccupazione nell’ambiente non è diminuito, anzi.

Ora, inevitabilmente, brucia non poco l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano della micidiale Atalanta di Gasperini. La truppa bergamasca è riuscita ad avere la meglio al termine del match andato in scena fra le mura di San Siro, trascinata da uno strepitoso Teun Koopmeiners.

E ovviamente non si placano le critiche nei confronti di mister Stefano Pioli, il quale dovrebbe essere esonerato secondo molti esperti e non. La piazza non è più dalla sua parte, i tifosi vorrebbero l’allontanamento del tecnico emiliano e a questo punto ribaltare lo scenario è una missione che appare estremamente complicata. Ai limiti dell’impossibile.

Pioli sta cercando delle soluzioni tattiche differenti per riportare i suoi uomini sulla retta via, ma forse l’unica strada da percorrere è quella del cambiamento. In tal senso, non è da escludere che la proprietà targata Gerry Cardinale alla fine si convinca a puntare su Antonio Conte, anche se non è esattamente il profilo ideale per la filosofia del club rossonero.

Milan, Donati non le manda a dire a Pioli: “Se ti comporti in questo modo, vuol dire che il tuo ciclo è finito”

L’ex Juventus pretende un calciomercato con acquisti top, in più bisogna garantirgli un ricco ingaggio da almeno 7-8 milioni di euro netti a stagione. Sarebbe sbagliato farsi condizionare eccessivamente dal nome, il Milan deve concentrarsi anche e soprattutto sulla sostanza.

Ragion per cui, al momento, in cima alla lista di Giorgio Furlani ci sono allenatori come Thiago Motta, che rispecchia in pieno il credo del Milan. C’è ancora un bel po’ di tempo per riflettere, ma il tempo nel calcio non è mai abbastanza. Pioli, comunque, continua a godere della stima da parte della società e proverà a non mollare fino all’ultimo.

Ma il giornalista Stefano Donati ritiene che la sua avventura sulla panchina rossonera sia di fatto già conclusa. Sul proprio profilo X non le ha mandate a dire: “Se fallisci l’ennesimo obiettivo stagionale e come prima cosa dici che è colpa dell’arbitro, significa che sei arrivato a fine ciclo”.

Il collega aggiunge che col suo comportamento e con le sue dichiarazioni più che discutibili fornisce un pericoloso alibi a tutti i calciatori. Insomma, chiaro il punto di vista di Donati, di sicuro condivisibile. Anche sotto l’aspetto comunicativo, infatti, Pioli sta lasciando alquanto a desiderare. Ed è innegabile.