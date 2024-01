Napoli: calciatori contro De Laurentiis, il motivo

Brutto momento per il Napoli che sta provando a ribaltare la situazione dopo una prima parte di stagione choc, dove la squadra di De Laurentiis è entrata in una crisi di risultati importante.

Il club sta soffrendo in campionato e rischia anche di perdere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, dove ora sono tante le squadre del campionato italiano che lottano per lo stesso obiettivo. Inoltre, considerando un vantaggio importante di Inter e Juve, con il Milan più avanti c’è solo un posto per tante altre squadre che sono in corsa per lo stesso traguardo. Solo una potrà arrivarci e il Napoli di De Laurentiis non vuole mancare l’appuntamento.

Per questo motivo in questi ultimi giorni il Napoli è stato mandato in ritiro punitivo dal presidente De Laurentiis dopo una lunga striscia negativa di risultati che hanno condizionato la classifica e l’umore di tutto l’ambiente. Dopo il cambio allenatore non è arrivata la scossa, anzi, sono aumentate le sconfitte e per questo motivo ora si cerca di trovare la migliore soluzione possibile per cercare di uscire al meglio da questa situazione.

Napoli: calciatori contro De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis ha deciso di mandare in ritiro il Napoli per i risultati negativi. La scelta sembra essere stata ripagata con una vittoria, ma sofferta e arrivata soltanto nei secondi finali del recupero nel Derby con la Salernitana. Una situazione particolare vissuta dalla società con i propri tesserati, visto che gli stessi giocatori hanno manifestato il proprio dissenso per quanto accaduto.

C’è la seria possibilità che ora i calciatori del Napoli vadano allo scontro con il presidente De Laurentiis dopo le decisioni prese sul ritiro. Ora c’è la possibilità che i giocatori chiedano di non ripetere una decisione del genere dopo quanto accaduto in questi giorni.

Intanto, Il Mattino rivela quanto potrebbe accadere in Arabia Saudita con i giocatori del Napoli in contatto con De Laurentiis e pronti ad incontrarlo per risolvere questi malumori che si sono venuti a creare a causa del ritiro che è stato ordinato nei giorni scorsi da parte della società a seguito dei risultati negativi.