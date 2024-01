Roma, ultimatum a Mourinho: la data dell’esonero e il sostituto

La Roma di José Mourinho sprofonda a picco nella classifica di Serie A e per lo Special One si aprono le porte dell’esonero.

La partita contro il Milan era fondamentale per riuscire a dare una svolta al campionato e dimostrare di poter lottare ad armi pari con tutte le big del campionato e avere obiettivi importanti fino alla fine della stagione. Ma invece è arrivata l’ennesima sconfitta senza gioco e con molte difficoltà palesate da tutti i calciatori in campo che ha fatto aprire nuovi scenari molto particolari intorno alla figura dello Special One.

La nuova sconfitta porta la Roma a dover necessariamente riconsiderare il futuro e a pensare alla risalita in classifica nel minor tempo possibile.

Roma, Mourinho verso l’esonero: le ultime

A inizio stagione il mercato della Roma sembrava aver portato in dote a José Mourinho un numero importante di calciatori di spessore che avrebbero dovuto garantire il salto di qualità e ambizioni molto più importanti rispetto al passato. Ma così non è stato, almeno fino a questo momento, e tutti i sogni di gloria dei giallorossi sembrano andare sempre più verso il basso.

Il futuro della Roma ora è cupo, non sembrano poterci essere le possibilità di poter puntare alla qualificazione in Champions League, e questa negatività fa andare su tutte le furie la famiglia Friedkin, che si aspettava un altro tipo di stagione.

Secondo le ultime notizie José Mourinho va sempre più verso l’esonero dalla Roma. La decisione della proprietà può arrivare da un momento all’altro e intanto è stato dato l’ultimatum.

Ultimatum a Mourinho: ora le chance sono pochissime

Mourinho non ha portato miglioramenti alla Roma. Al suo primo anno in giallorosso ha permesso di vincere la Conference League alla squadra, portando tutte le sue grandi nozioni da Special One in un ambiente non esperto di grandi vittorie. Da quel momento si è sempre pensato a un passo avanti che nella realtà dei fatti non è mai avvenuto. Lo scorso anno c’è stata la finale di Europa Legue che avrebbe potuto aggiungere grande lustro alla storia della Roma e a quella dello stesso allenatore, ma la sconfitta contro il Siviglia ha poi cancellato tutto.

Ora la Roma è stufa di Mourinho e gli ha dato un ultimatum. I Friedkin sono spazientiti per la mancanza di continuità nei risultati e soprattutto per la classifica che in questo momento è davverro orrenda.

Mourinho ha solo una chance di salvezza: 6 punti contro Verona e Salernitana nelle prossime due partite. Se così non sarà, si legge su La Gazzetta dello Sport, allora i Friedkin apriranno realmente le porte all’esonero.

Chi al posto di Mourinho? Sogno Conte sin da subito

L’addio di Mourinho alla Roma, dunque, potrebbe arrivare entro la fine di gennaio, se non dovessero arrivare due vittorie consecutive nelle prossime due partite.

L’esonero di Mourinho potrebbe essere uno shock per la piazza romanista, sempre dalla parte dello Special One e desiderosa di avere un comandante da seguire. Per questo le idee dei Friedkin sono di grande livello e vorrebbero dare alla squadra e alla piazza un altro “comandante” come Antonio Conte.