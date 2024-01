Juventus: Kean ha scelto dove giocherà, va in prestito

La Juventus è pronta a liberare Moise Kean in prestito in questa finestra di calciomercato di gennaio. Accordo per lasciar andare il giocatore per metà stagione in una nuova squadra.

Tanti club si sono interessati a lui in queste ultime settimane, considerando che la società bianconera ha preferito puntare su altri giocatori e ora vorrebbe provare ad incassare anche una piccola cifra che porterebbe liquidità per sbloccare le operazioni di mercato. Perché c’è ora la possibilità che si è venuta a creare per la Juventus di investire su altri giocatori, ma prima serviranno le uscite e per questo motivo c’è Kean pronto a salutare.

Il mercato di gennaio può essere utile per dei movimenti che possono anche risultare a fine stagione decisivi per quelli che sono gli obiettivi dei vari club. E’ il caso anche della Juve che si sta giocando una fetta importante di stagione qui con acquisti, cessioni e rinnovi. Sfida all’Inter in Serie A con la società che dovrà provare a restare incollata fino alla fine per la vittoria del campionato. Ora diventano settimane davvero decisive visto che si può tentare anche il sorpasso. Intanto, si lavora anche sul mercato con la Juventus che può salutare un giocatore come Kean.

Calciomercato Juventus: Kean pronto al prestito, ha scelto

In Serie A si sono fatte avanti diverse squadre. Perché proprio Milan, Fiorentina e Monza fanno sul serio per il prestito di Kean dalla Juventus. Occhio però a quello che potrebbe accadere in queste prossime settimane, con la decisione che sarà sicuramente del giocatore che darà delle preferenze. Intanto, i bianconeri continuano a chiedere circa 3 milioni di euro che saranno poi subito reinvestiti.

Non sarà facile per i club di Serie A però mettere le mani su Moise Kean che piace anche ad Altetico Madrid, Nizza e Rennes. Infatti, l’attaccante bianconero sembra aver preso già una scelta in vista proprio di queste prossime settimane. Perché adesso il giocatore potrebbe anche preferire lasciare l’Italia, nonostante può essere una scelta che inciderebbe anche sui convocati di Spalletti per i prossimi Europei.

L’unico ostacolo è l’alto ingaggio di Kean che blocca un po’ le trattative ma lui vorrebbe andare all’estero e quindi hanno una corsia preferenziale Atletico Madrid, Rennes e Nizza come rivelato da La Gazzetta dello Sport.