Napoli scatenato: terzo acquisto di ADL, è già in arrivo

Novità di calciomercato in arrivo per il Napoli e i suoi tifosi, perché il presidente De Laurentiis sta chiudendo anche un altro acquisto in queste ore.

Il club è volato in Arabia Saudita, a Riyad, dove giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Ed è proprio con la squadra viola che il club Campione d’Italia si è scontrato anche sul mercato in un’asta che sembra essere finita però a favore degli azzurri. Perché il numero uno del club, il presidente De Laurentiis, ha beffato il suo amico commisso per l’acquisto di un altro giocatore che firmerà con il Napoli proprio nelle prossime ore.

Dopo una prima parte di stagione choc dopo la vittoria dello scudetto, ora c’è intenzione di lavorare sodo e mettersi alle spalle questo brutto momento. La squadra dovrà lavorare sodo sul campo e ci saranno dei nuovi innesti che proveranno a portare quel qualcosa in più che possa essere utile per raggiungere determinati obiettivi. Perché in questo momento è a grosso rischio il Napoli che dovrà col mercato correre ai ripari.

Calciomercato Napoli: terzo acquisto per De Laurentiis

Dopo Pasquale Mazzocchi e Hamed Traore (che sta facendo le visite mediche e sarà poi ufficiale) il Napoli è ad un passo dal terzo acquisto del mercato di gennaio. Scatenato il presidente dei partenopei che sembra aver avuto la fumata bianca in un’altra operazione che si è sbloccata proprio in Arabia Saudita, dove ha beffato i rivali della Fiorentina. Un colpo importante che può andare a migliorare ancor di più la rosa del club azzurro che vuole cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Napoli ha l’accordo totale per l’acquisto di Cyril Ngonge con l’Hellas Verona e c’è il sì del giocatore già da diverso tempo per l’attaccante classe 2000 belga. Tagliata fuori dai giochi la Fiorentina e secondo le ultime notizie da TMW c’è l’accordo per circa 15 milioni di euro bonus compresi per il trasferimento dell’attaccante. Si chiuderà proprio nei prossimi giorni con il giocatore che farà le visite mediche e poi firmerà.

Si tratta del terzo acquisto del Napoli con Ngonge che arriva dal Verona dove in queste prime 19 partite di campionato ha messo a segno 6 reti e 2 assist. Ora vuole provare a cogliere la grande occasione di giocare per un top club come quello azzurro.