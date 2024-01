Chiellini, annuncio ufficiale: c’è il comunicato, ecco il nuovo ruolo

Adesso è ufficiale: nuovo ruolo, nel mondo del calcio, per l’ex difensore e capitano della Juventus e della Nazionale italiana Giorgio Chiellini.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il calciatore era tornato in Italia. Adesso è arrivato il comunicato ufficiale riguardo il suo nuovo incarico.

Comunicato ufficiale: nuovo ruolo per Chiellini

Nuova esperienza in America per Giorgio Chiellini. Dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore con la maglia del Los Angeles FC, l’italiano sarà l’allenatore per lo sviluppo dei calciatori del club di Los Angeles. Di seguito il comunicato del club:

“Il leggendario difensore ed ex giocatore del LAFC Giorgio Chiellini rimarrà con il LAFC come allenatore dello sviluppo dei giocatori, ha annunciato oggi il Club. Chiellini, che ha giocato con LAFC per due stagioni dal 2022-2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l’allenatore del LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra. Siamo stati grati di aver fatto giocare Giorgio gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con LAFC”.