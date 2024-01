Jorge Mendes in soccorso del Milan: proposto l’ex Barcellona

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. Il procuratore Jorge Mendes ha proposto ai rossoneri un ex Barcellona.

Sono giorni di profonde riflessioni in casa Milan, dopo l’eliminazione in Coppa Italia patita per mano dell’Atalanta. L’ennesimo obiettivo stagionale sfumato per i rossoneri, fuori anche dalla Champions League e in ritardo rispetto all’Inter capolista in Serie A. Il club, per cercare di sanare le criticità emerse in queste settimane, ha iniziato a muoversi sul mercato riportando alla base Matteo Gabbia e prelevando Filippo Terracciano dal Verona per una spesa complessiva pari a 4 milioni più uno di bonus. Ma non ci si fermerà qua.

L’elenco della spesa, in particolare, prevede l’ingaggio di un difensore centrale di esperienza e comprovata qualità. Abbandonate le piste riguardanti Lloyd Kelly del Bournemouth e di Jakub Kiwior dell’Arsenal, il management guidato da Gerry Cardinale si è iscritto alla corsa relativa a Lilian Brassier il quale, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento alla corte di Stefano Pioli. Riuscire a condurre in porto l’operazione, però, non si preannuncia facile a causa della folta concorrenza.

Il classe 1999, infatti, piace molto anche al Monaco che, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Thilo Kehrer dal West Ham, si è fatto avanti mettendo sul piatto 12 milioni. Sulle sue tracce c’è poi il Napoli, pronto a piazzare il blitz vincente nel caso in cui non si dovesse concretizzare l’operazione Neuhen Perez (l’Udinese continua a chiedere 15 milioni). I rossoneri, al tempo stesso, sono alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Rade Krunic, da poco divenuto un nuovo giocatore del Fenerbahce.

Milan, si cerca un centrocampista: proposto un ex Barcellona

Diversi i profili vagliati tra cui quello di Assan Ouedraogo, in forza allo Schalke 04. Le numerose manifestazioni di interesse lanciate dall’Eintracht Francoforte e dal Lipsia, però, rischiano di complicare i piani della dirigenza. Da qui la decisione da parte del potente procuratore Jorge Mendes di proporre ai rossoneri un proprio assistito: si tratta di Nico Gonzalez, attualmente in forza al Porto ma intenzionato quanto prima a sbarcare in un club di fascia superiore.

Milano, in tal senso, rappresenta una meta quanto mai gradita dall’ex Barcellona (37 presenze in blaugrana) che, nella prima parte della stagione, ha collezionato 16 apparizioni e rimediato 5 cartellini gialli. Il costo risulta alla portata delle casse societarie: 10 milioni. Ora resta da vedere quale sarà la decisione finale di Pioli che, entro la fine di gennaio, spera di ricevere pure un centravanti. Il preferito risponde al nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda.