Lamela rescinde con il Siviglia: ritorno gratis in Serie A

Erik Lamela a breve può rescindere il proprio contratto con il Siviglia e firmare gratis per il ritorno in Serie A

Era il 2013 quando Erik Lamela lasciò la Roma per approdare al Tottenham. Otto anni a vestire la maglia degli Spurs e nemmeno la gioia di un titolo, nonostante una squadra sempre competitiva. Ma El Coco ha avuto la soddisfazione di segnare uno dei più bei gol della storia dell’Europa League nell’edizione 2014/15, di rabona a White Hart Lane.

Adesso Lamela è al Siviglia, l’Europa League l’ha vinta da protagonista battendo proprio quella Roma che lo aveva lanciato nel grande calcio dopo una vita al River Plate. Il suo tempo in Andalusia, però, sembra giunto al termine. Il pessimo periodo del club di Paciel sta portando a compiere delle scelte difficili sul mercato.

Una di queste è la rescissione del contratto dei giocatori che guadagnano di più e Lamela rientra tra questi. L’argentino percepirà circa 2,5-3 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno 2024. Il Siviglia vorrebbe anticipare l’addio ed è possibile che El Coco, al netto dei problemi muscolari – che ne hanno caratterizzato la carriera – voglia ritornare in Serie A, ma non alla Roma.

Il ritorno di Lamela in Serie A: c’è la Fiorentina

Sullo sfondo c’è la Fiorentina, che vorrebbe cedere già in questa sessione di mercato Josip Brekalo. Erik Lamela sarebbe un’opzione suggestiva, l’ennesimo argentino della rosa dopo Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Lucas Beltran. Tuttavia, Joe Barone dovrebbe prima trovare l’eventuale quadra sull’ingaggio dopo la rescissione col Siviglia e non sarebbe semplice.

Perché Lamela è un classe ’92, sa bene di aver a disposizione ancora pochi anni di carriera e come tutti i giocatori, vorrebbe massimizzare gli ultimi profitti. Ed è inevitabile che guardi a dei mercati più ricchi ed esotici dopo una lunga carriera divisa tra Italia, Inghilterra e Spagna.

Però a Italiano servirebbe un giocatore come Lamela. Innanzitutto, perché rappresenterebbe una valida alternativa sulle fasce, soprattutto perché la Fiorentina è impegnata in Coppa Italia e in Conference League e vuole arrivare fino in fondo. La scorsa stagione i due obiettivi sfumarono proprio per mancanza di giocatori con quella esperienza e garra che invece Inter e West Ham avevano.

Inoltre, Lamela ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione giocata sotto livello anche per i troppi infortuni muscolari. Se effettivamente sarà in grado di reggere fisicamente questi mesi, l’argentino rappresenterà una grande soluzione per Italiano.