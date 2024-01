Nessuna firma con l’Inter, dietrofront improvviso: non è ancora fatta

Con due punti di vantaggio sulla Juventus, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono già proiettati al calciomercato estivo.

L’Inter è una delle poche squadre in Serie A ad aver effettuato colpi in entrata in questa finestra invernale di mercato. L’arrivo di Buchanan infatti ha movimentato leggermente il calciomercato nel nostro campionato, ma non si può certo dire che finora sia stata una sessione particolarmente intrigante.

Simone Inzaghi è braccato da Allegri e l’obiettivo primario rimane di certo la vittoria del campionato, ma ad Appiano sono già concentrati sul mercato estivo, anche se non arrivano buone notizie per uno dei colpi più attesi dai tifosi. La rosa nerazzurra è una delle più complete in Europa e non sarà il mercato di riparazione a fare la differenza.

Il nome di Zielinski è sulla bocca di tutti dalla scorsa estate, quando durante il mercato era stato accostato a molte squadre tra cui Lazio e, per l’appunto Inter. Il centrocampista polacco non ha prolungato il suo contratto e per questo era difficile immaginarlo ancora a Napoli durante la stagione in corso tuttavia, per varie contingenze, ha deciso di restare fino alla scadenza e promettersi all’Inter per l’estate 2024.

Nulla di fatto per Zielinski, non firma

Questi erano i piani, almeno inizialmente, perché secondo Luca Marchetti (Sky sport) il 20 napoletano starebbe tenendo le porte aperte a un rinnovo con i partenopei. Ad Appiano pretendono che Zielinski chiuda ogni discorso con il Napoli prima di sposare la causa nerazzura, ma la cosa non è più così scontata. In scadenza a giugno del 2024, il contratto del polacco potrebbe essere rinnovato a sorpresa da De Laurentiis, facendo uno sgarbo non da poco all’Inter.

Zielinski è uno dei pupilli della tifoseria napoletana e anche in questa stagione è stato impiegato assiduamente da Garcia prima e da Mazzarri successivamente. Sono infatti 24 le presenze tra Serie A e Champions League, con un bottino di 3 gol e 3 assist che, giunti a metà stagione, tengono il rendimento del ragazzo perfettamente in linea con quello dello scorso anno.

Piotr Zielinski ha ancora 29 anni e tante squadre farebbero carte false per averlo in squadra. Con 464 partite giocate in carriera è uno dei centrocampisti più esperti in circolazione, anche se tra le sue qualità non si può annoverare la continuità di rendimento. In ogni caso, con 65 gol e 55 assist è da considerarsi a tutti gli effetti un uomo chiave. Il suo futuro però è decisamente nebuloso e Simone Inzaghi si aspetta chiarezza nel giro di poco tempo, prima di cambiare strada e virare su altri obiettivi.