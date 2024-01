Pronto a lasciare la Roma, ha già detto Sì

La Roma potrebbe perdere presto un pezzo importante della propria rosa: il giocatore ha già dato la sua disponibilità a lasciare la Capitale

Momento incredibilmente complicato per la Roma. I giallorossi hanno appena dato il benservito a Mourinho e stanno vivendo un momento complicatissimo sotto ogni punto di vista. Dalle sconfitte sul campo, vedi il derby di Coppa Italia, alle difficoltà sul mercato, acuite anche dall’addio dei due portoghesi a capo della squadra. Almeno fino a ieri.

La Roma si è ritrovata di fronte a un grande bivio: continuare con Mourinho e affidargli un progetto giovani o prendere completamente un’altra strada dal punto di vista tecnico. Alla fine ha prevalso la necessità di cambiare ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno la scelta di separarsi dallo Special One. Ecco quindi che la situazione diventa piuttosto complessa e sta portando ad un procrastinamento di rinnovi piuttosto pericoloso.

Tiago Pinto ha già salutato e dal 3 febbraio sarà ufficialmente fuori dalla società, mentre Mou è stato esonerato fin da subito. Nel frattempo c’è da mandare avanti una stagione e completare nel migliore dei modi anche un mercato complesso.

Addio Smalling: destinazione decisiva

La situazione sul mercato è nota: Roma ha bisogno di difensori e il solo Huijsen non può bastare. N’Dicka è appena partito per la Coppa d’Africa e ne avrà per almeno una 20ina di giorni, mentre Smalling non si allena con il gruppo da circa 4 mesi. L’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio gli ha impedito di mettersi a disposizione in tutto questo tempo e questo ha creato un problema enorme alla retroguardia.

I problemi tra Smalling e la Roma potrebbero però non essere solo di natura fisica e tecnica ma anche economica. Sì, perché il giocatore inglese vuole andare in Arabia Saudita, a strappare l’ultimo grande contratto della carriera.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se solo Smalling non avesse rinnovato da pochi mesi il suo contratto con i giallorossi fino al 2025 e non chiedesse di essere lasciato libero a parametro zero. La Roma è disposta a perderlo ma vuole monetizzare da questa cessione, almeno i soldi necessari ad acquistare un altro centrale (piace Soyuncu dell’Atletico Madrid).

La telenovela rischia di essere solo alle battute iniziali, visto che entrambe le parti sembrano irremovibili. Nel frattempo l’ex Manchester United non può mettere piede in campo non utilizzando anti infiammatori (accetta solo cure omeopatiche). Una stagione nata male che rischia di chiudersi peggio per i giallorossi.

