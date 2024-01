Rivoluzione Roma: triplo ‘scippo’ a Galliani

La Roma deve operare molti cambiamenti al proprio interno e proprio da Monza potrebbe arrivare un tris di pedine per rilanciare il progetto giallorosso

Dopo l’addio di Tiago Pinto, ormai ufficiale, anche Mourinho ha detto improvvisamente addio alla Roma. E ora inizia il nuovo corso, pensando già alla prossima stagione. I Friedkin vorrebbero creare un progetto più sostenibile a livello economico, magari basato sui giovani.

La Roma era arrivata ad un bivio: rifondare completamente il proprio progetto o proseguire con Mourinho per un altro biennio (almeno). I Friedkin pensavano di poter essere competitivi almeno in questa stagione per la qualificazione Champions, dopo aver portato Lukaku e confermato Dybala. Alla fine si è optato per la prima strada, che però potrà essere quella definitiva solo a fine stagione.

Il problema è che tutti gli altri acquisti realizzati da Tiago Pinto sono stati sbagliati, a cominciare da Renato Sanches (sempre indisponibile), passando per Aouar (mai del tutto dentro ai meccanismi della squadra) e chiudendo con la mancanza di un difensore.

La rosa virtuale della Roma può anche essere competitiva ma chi poi scende effettivamente in campo non è poi così forte da rendere ambizioso questo progetto. Alla fine, dopo Pinto ha salutato anche lo Special One, dando il via ad una vera e propria rivoluzione interna. La prima figura da individuare è quella del direttore sportivo, con almeno tre figure che rientrano tra i papabili. Poi si penserà anche all’allenatore che siederà sulla panchina dal prossimo anno.

Roma, tre colpi dal Monza: da Modesto a Palladino

Il primo è François Modesto del Monza, che ha lavorato con Lina Souloukou all’Olympiakos e potrebbe ritrovarla nella Capitale. Il secondo è Christopher Vivell, scuola Lipsia e Salisburgo, con una breve parentesi anche al Chelsea e il terzo è Paul Mitchell, finito però anche nel mirino del Manchester United.

Qualora la figura che prevalesse in questa corsa a tre fosse Modesto, allora si aprirebbe la chance di vedere una rivoluzione romanista targata Monza. Si perché anche altre pedine, sapientemente scelte da Adriano Galliani, sarebbero pronte a percorrere la stessa via.

Stiamo parlando principalmente dell’allenatore, ovvero Raffaele Palladino, che tanto bene sta facendo in questo anno e mezzo alla guida dei brianzoli. Con lui sulla panchina della Roma, uno dei primi acquisti richiesti potrebbe essere Andrea Colpani, considerato uno dei migliori prospetti del nostro calcio e quella figura fresca e giovane su cui costruire la riscossa futura.

Per i tifosi giallorossi non sarebbe di certo facile accettare un ridimensionamento tale, ma almeno per il momento, questa sembra essere l’unica via percorribile e l’occasione per rifondare con un nuovo ciclo che magari, chissà, potrà dare molte più soddisfazioni di quello attuale.

