Roma, ufficiale De Rossi: ma Mou ha già un’altra squadra

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Ma per Mourinho presto si potrebbe aprire una nuova possibilità in panchina. I dettagli.

La Roma riparte da Daniele De Rossi. La scelta dell’ex capitano giallorosso sta spaccando la piazza considerando che molti volevano ancora Mourinho sulla panchina giallorossa.

Ma per Mourinho ben presto ci potrebbe essere una nuova esperienza. Un club, infatti, ha individuato nel portoghese l’uomo giusto per la panchina e non sono escluse novità già nelle prossime settimane. L’ex Inter e Roma per il momento si prenderà qualche giorno di riposo e poi ritornerà in campo per sognare ancora in grande.

Mourinho pronto a ripartire dopo l’esonero: una squadra in pole position

Non è la prima volta che Mourinho viene esonerato e il tecnico giallorosso è pronto a ripartire. Di certo la faccia all’uscita da Trigoria trapela molta delusione e quindi ci vorrà n po’ di tempo prima di rivederlo in campo, ma il portoghese non è uno che lascia passare molto tempo prima di ripartire e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su cosa sceglierà lo Special One.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dai bookmakers, la squadra favorita per avere Mourinho in panchina è sicuramente il Newcastle. Non è un mistero che i bianconeri non siano contentissimi di Howe e il nome del portoghese rappresenta quello giusto per ripartire dopo un periodo non assolutamente facile. Naturalmente la parola spetta al tecnico portoghese, che dovrà scegliere di accettare questa scommessa.

In corsa, stando ai bookie, ci sarebbero anche il Chelsea ed un club arabo. Quest’ultima ipotesi non è propriamente da escludere anche se Mou, visto come si è concluso il rapporto con la Roma, potrebbe decidere di puntare ancora su un campionato competitivo. Attenzione anche all’ipotesi nazionale.

Futuro Mourinho: Newcastle in pole position?

Il Newcastle in pole position per Mourinho? Non possiamo escludere nulla, ma niente di immediato. Il portoghese si prenderà ancora qualche settimana per smaltire la delusione Roma e poi ripartirà. Siamo certi che le offerte non mancheranno e sarà direttamente lui a scegliere la destinazione giusta. Tutto può succedere e vedremo alla fine quale sarà la sua nuova squadra.