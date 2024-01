Scamacca-Atalanta, è già finita: nuovo top club in Serie A

Gianluca Scamacca potrebbe aver già concluso la sua avventura con l’Atalanta: lo vuole un nuovo top club in serie A, trasferimento a breve?

Dopo essere esploso al Sassuolo due stagioni fa, Gianluca Scamacca è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’avventura al West Ham. Firmando con l’Atalanta l’ex prodotto delle giovanili della Roma pensava di rilanciarsi nel nostro calcio e diventare un faro per la Dea. Non è andata proprio così, almeno per ora, anche a causa di qualche infortunio di troppo.

Il resto l’hanno fatto le scelte di Gasperini, che non lo considera un titolare inamovibile e spesso preferisce fare altre scelte, magari giocando con il falso nueve pur non avendo un altro giocatore con le caratteristiche di Scamacca nella rosa orobica.

L’attaccante sta iniziando ad interrogarsi sul suo futuro. Potrebbe, infatti, anche decidere di andare via da Bergamo per provare ad esplodere definitivamente in un altro club, magari sempre in serie A. Nelle ultime ore c’è da registrare l’interesse proprio di una grande del nostro campionato, pronta a fare la propria offerta per lui.

Scamacca-Atalanta ai titoli di coda, c’è una big di A

La squadra che ha messo nel mirino Scamacca è il Milan, che sta cercando come il pane un nuovo attaccante, specialmente per il futuro e per la prossima stagione quando sarà attuata una rivoluzione a partire dai piani societari.

Lì davanti Jovic non ha convinto, Okafor dopo un buon inizio è diventato un oggetto misterioso mentre l’eterno Giroud inizia a palesare continui problemi fisici, dettati dall’età. A gennaio niente si muoverà e tutto resterà così, ma in estate è probabile che i rossoneri debbano rifare da capo il proprio reparto offensivo.

Il primo obiettivo è Zirkzee, ma la cifra sparata dal Bologna è troppo alta e con ogni probabilità la dirigenza rossonera virerà su altri obiettivi. Uno di essi è proprio Gianluca Scamacca. L’ex Roma vedrebbe di buon occhio il trasferimento nella città del Duomo.

D’altronde potrebbe passare dall’essere uno dei tanti a Bergamo a titolare fisso dell’attacco del Milan. Un upgrade di cui c’è poco da stare a discutere o pensarci. Sempre che riesca a risolvere i continui problemi fisici che spesso lo mettono ai box, per la disperazione di Gasperini e di tutti gli allenatori avuti in carriera. Quando gioca è devastante, con colpi da bomber vero ma la sua fragilità fisica è il limite più grande, emerso soprattutto in questa stagione.

