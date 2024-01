Serie A, follie per Zirkzee: la cifra è clamorosa

Joshua Zirkzee è una delle sorprese positive di questo campionato con il centravanti che ora fa gola a mezza Europa.

Non si arresta il magic moment di Joshua Zirkzee, nonostante il momento non felicissimo del suo Bologna in campionato. L’attaccante olandese continua a regalare giocate di livello (anche se a Cagliari era squalificato, ndr) e senza dubbio sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima estate ed un club è già pronto a fare follie per arrivare al suo cartellino.

Autore di un’ottima prima parte di stagione con la maglia del Bologna, Zirkzee vuole provare a regalare un posto in Europa ai rossoblu in vista della prossima stagione. L’attaccante è un pezzo pregiato della rosa dei felsinei che difficilmente riusciranno a trattenerlo in vista della prossima stagione. La punta con ogni probabilità cambierà maglia e c’è già una big europea pronta a fare carte false pur di assicurarselo, mettendo sul piatto una somma da capogiro.

Secondo quanto affermato dal Daily Telegraph, sarebbe l’Arsenal la squadra che ha individuato nell’ex giocatore del Bayern Monaco l’attaccante giusto da regalare ad Arteta in vista della prossima stagione. A caccia di un attaccante che possa blindare il reparto avanzato dei Gunners per il presente e per il futuro, il nome giusto sembra essere proprio quello del crack bolognese.

Calciomercato Bologna, cifra da capogiro per Zirkzee: c’è la fila

La questione adesso si deve sviluppare anche da un punto di vista economico. Il Bologna è bottega cara e per il suo gioiello avrebbe chiesto circa 60 milioni di euro. I Gunners valutano il da farsi, consci che strappare il cartellino dell’olandese dalle mani di Saputo non sarà per niente semplice.

L’olandese è legato al Bologna da un contratto fino al giugno del 2026 ma il Bayern Monaco ha una clausola che potrebbe permettergli di riacquistare il centravanti per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Possibile anche che i bavaresi facciano valere il diritto di riacquistare l’attaccante per poi cederlo ad una cifra più alta ad un’altra big europea. Non mancano comunque gli estimatori in Serie A con Milan, Juventus e Napoli molto interessati al classe 2001.

Molto potrebbe dipendere anche dal futuro di Thiago Motta che è stato in grado di far esplodere definitivamente il centravanti in questa stagione. Molti club infatti stanno pensando all’italo-brasiliano per la propria panchina e come “regalo di benvenuto” sognano di prendere anche Zirkzee per ricomporre la coppia vincente. Il Bologna, dal canto suo, è sicuro di non voler cedere l’attaccante a stagione in corso, conscio di trovarsi in una posizione in cui è possibile sognare una qualificazione europea.

L’eventuale qualificazione all’Europa potrebbe dare ai rossoblu anche la forza di poter provare a trattenere sia il tecnico che il centravanti in vista della prossima stagione per cercare di fare il definitivo salto di qualità e presentarsi al campionato italiano come una sorta di “nuova Atalanta”. Ogni tipo di discorso però pare rimandato alla fine di questa stagione con il Bologna che intanto ascolterà ogni tipo di proposta che giungerà per il proprio gioiello.