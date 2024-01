Zidane ha firmato: e il contratto è choc

In queste ore calde di calciomercato bisogna registrare delle importanti novità sul nome di ‘Zinedine Zidane’.

In questo periodo, ovviamente, si sta parlando molto di calciomercato, ma non solo quello che riguarda i calciatori. In questi giorni, infatti, sotto la luce dei riflettori c’è il futuro anche di tanti allenatori. Per quanto riguarda il nostro campionato, di fatto, il nome sulla bocca di tutti è quello di Antonio Conte.

Il tecnico italiano, dopo il divorzio dell’anno scorso con il Tottenham, ha deciso di restare fermo per un anno per stare vicino alla sua famiglia, ma in questi mesi è stato accostato a tante big del nostro campionato: dalla Juve, passando per il Napoli, al Milan. Tuttavia, oltre Antonio Conte, anche su un altro top allenatore bisogna registrare tante indiscrezioni sulla sua prossima panchina, ovvero Zinedine Zidane.

Il profilo dell’allenatore del Real Madrid, ovviamente, è stato infatti accostato in questi mesi a tante big del campionato europeo: da un possibile ritorno proprio sulla panchina dei ‘Blancos’ (soprattutto quando Carlo Ancelotti sembrava vicino a diventare il nuovo ct del Brasile), a quella del Manchester United al posto dell’olandese Erik ten Hag. Tuttavia, proprio sul ‘nome Zidane’ bisogna registrare degli importanti aggiornamenti in sede di mercato.

Un giovane calciatore messicano omonimo di Zinedine Zidane ha firmato il suo primo contratto da professionista

Secondo quanto riporta,to dal più importante quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’, infatti, Zinedine Sidane Hernandez Quezada (uno dei giovani più talentuosi del calcio messicano) ha firmato a 17 anni il suo primo contratto da professionista con il Chivas. Questo giovane calciatore, ovviamente, è stato già soprannominato ‘Zizou’, proprio in onore del campione del Mondo con la Francia nel 1998.

Tuttavia, tale omonimia non è frutto del caso. Ad ammetterlo,a i microfoni ufficiali di ‘So Foot’, è stato lo stesso padre del giovane calciatore del Chivas: “Ho fatto un omaggio a Zinedine Zidane. Sono stato giocatore in Messico ed ho avuto molto affetto sia per la Francia che il Brasile. E’ un calciatore che mi ha davvero colpito. Perché nel nome c’è una S e non una Z? Non è stato scritto bene dalla persona addetta alla registrazione dello Stato Civile in Messico”.

Da segnalare che anche i due fratelli di Zinedine Sidane hanno il nome di calciatori importanti: Eder Jair, in onore sia a Jair che a Jairzinho, e Jared Borgetti, per omaggiare un ex giocatore internazionale messicano.

Zinedine Sidane, dunque, deve affrontare una pressione mediatica non consueta per un giovanissimo calciatore di soli 17 anni, visto che avere lo stesso nome di uno dei giocatori più importanti della storia del calcio non sarà di certo una passeggiata, anzi.