Al Barcellona per 25 milioni: il Milan non può farci niente

Il Barcellona sembra aver acquisito terreno a svantaggio del Milan: l’offerta dei blaugrana difficilmente sarà battuta dalla proposta eventuale dei rossoneri.

Il calciomercato si gioca sul tempismo ma anche sulla capacità di convincere e, nella maggior parte dei casi, ciò è possibile farlo soltanto a colpi di banconote. Dinanzi a una proposta allettante, è quasi impossibile tirarsi indietro, sopratutto se deriva da un club dal progetto e dal blasone irresistibili, quale il Barcellona. Perciò il Milan, pur condividendo con i blaugrana l’interessamento nei riguardi dell’attaccante, probabilmente non ha chance di portarlo in Serie A.

Il tesseramento del talentoso brasiliano Vitor Roque non ha arrestato il Barcellona, durante questa sessione invernale di trasferimenti. La dirigenza sportiva del club culé attraverso il suo uomo chiave, ovvero Deco, considera che ci sia bisogno ancora di qualche tassello, siccome alla squadra mancano i gol e le alternative per segnarne. Una necessità che si evidenzia sopratutto a causa del fatto che la continuità di Robert Lewandwoski al momento è in discussione e il suo rendimento altalenante.

Perciò uno dei nomi finiti sul taccuino è quello di un giocatore che sta facendo molto bene in Olanda, ovvero l’attaccante greco dell’Az Alkmaar, Vangelis Pavlidis. Secondo quanto riferisce ‘The Standard’, il Barcellona avrebbe inviato alcuni osservatori in Eredivisie per apprezzare da vicino le capacità dell’attaccante e cercare di capire se le sue caratteristiche effettivamente possano sposarsi con il Barcellona. Già Chelsea, Milan e Fulham seguono da vicino il greco, per il quale è stato già fissato il prezzo del cartellino: 25 milioni di euro.

Milan, c’è poco da fare: inserimento lampo del Barcellona per l’attaccante

Il 25enne ha iniziato la sua carriera sportiva nelle giovanili del Bochum, ma il salto fra i professionisti è avvenuto sempre in Germania ma in un’altra squadra, ovvero il Borussia Dortmund. Dopo una parentesi al Willem II, l’esplosione è avvenuta nei Paesi Bassi. Tre straordinarie stagioni hanno portato l’AZ Alkmaar all’investimento, pagando appena 2,5 milioni di euro per l’attaccante. Mai furono spesi meglio: al primo anno 25 gol e 22 durante la seconda stagione. L’attuale sta dimostrando un livello costante e altissimo da parte di Pavlidis, che conta con 18 reti in 17 match. Inevitabile attirare l’interesse da parte dei club europei più blasonati.