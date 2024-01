Calciomercato: è fatta per Henderson, c’è l’annuncio

E’ tutto pronto per il ritorno in Europa di Jordan Henderson: il centrocampista inglese, ex capitano del Liverpool, ha deciso di chiudere in anticipo la sua esperienza nella Saudi Pro League.

Il richiamo dell’Europa è stato troppo forte per il calciatore, che ha messo alle spalle un ricco contratto con gli sceicchi pur di tornare nel calcio europeo. Una decisione forte, da parte del calciatore, con molti altri che potrebbero seguire le sue orme come Karim Benzema, in rotta con il suo attuale club arabo. Intanto, su Henderson arriva l’annuncio sulla prossima destinazione. Accordo raggiunto con il calciatore che, prima di firmare, rescinderà il suo contratto con l’Al Ettifaq.

Si chiude, dopo sei mesi, l’esperienza di Jordan Henderson con la maglia dell’Al Ettifaq. Il centrocampista inglese, secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Athletic, ha deciso di ritornare in Europa e vivere una nuova avventura con la maglia di uno storico club. L’obiettivo del calciatore è ritrovare la forma e la condizione migliore, anche per sperare in una possibile convocazione per i prossimi Europei del 2024.

Calciomercato: accordo con Henderson, ecco dove andrà

Jordan Henderson ha raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto e lasciare con effetto immediato l’Arabia Saudita. Il centrocampista classe 1990 ex Liverpool e la sua squadra stanno finalizzando la rescissione del contratto triennale firmato la scorsa estate.

E’ già ai titoli di coda, dunque, l’avventura nella Saudi pro League del calciatore che, dopo l’addio al Liverpool, aveva chiuso l’accordo con gli arabi che avevano messo sul piatto un maxi ingaggio. A distanza di mesi è arrivato il passo indietro del calciatore che nelle prossime ore chiuderà l’accordo per la rescissione. Intanto, per il futuro Henderson si era parlato della Juventus. Ai bianconeri è stato proposto il calciatore anche se l’affare è rimasto in standby. Al momento è l’Ajax in vantaggio per prendere Henderson.

E’ tutto pronto, dunque, per la firma dell’inglese con i dirigenti che sono a lavoro per definire e completare il trasferimento all’Ajax di Jordan Henderson.

Calciomercato: niente Juve, Henderson va all’Ajax

Chiusa l’esperienza di Jordan Henderson all’Al Ettifaq. Il giocatore ha trovato un accordo con gli arabi per la rescissione, rinunciando a tanti milioni di euro pur di ritornare in Europa. Da risolvere gli ultimi dettagli per poi finalizzare il nuovo trasferimento. L’ex capitano del Liverpool, dopo essere stato proposto alla Juventus, è pronto a firmare con il suo nuovo club: si tratta dell’Ajax che ha messo sul piatto un biennale.