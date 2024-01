Calciomercato Napoli: addio dopo la Supercoppa, è già tutto deciso

Ultimissime notizie sul calciomercato del Napoli. Gli azzurri sono pronti, subito dopo la Supercoppa, a vendere il calciatore: ecco tutti i dettagli su questo affare in uscita.

Il Napoli è in Arabia Saudita per preparare la Final Four di Supercoppa. Dal ritiro di Riyad arrivano delle novità riguardo il futuro del calciatore azzurro. Già in odore di cessione, è pronto a fare le valigie subito dopo la Supercoppa. Presente nella città araba anche Aurelio De Laurentiis, che in questi giorni è al seguito della squadra in vista del torneo organizzato dalla Lega Serie A. Il presidente sta lavorando per rinforzare la squadra, intanto ha già trovato l’accordo per il sostituto del calciatore che è pronto partire dopo la Supercoppa.

Arrivano ulteriori conferme riguardo la trattativa di calciomercato con il Napoli pronto a cedere il giocatore. A fine gennaio, nelle ultime settimane di mercato, può arrivare la svolta decisiva con la società che, intanto, ha già trovato il sostituto ideale del proprio calciatore che ha deciso di lasciare gli azzurri. Offerta da capogiro per il ragazzo che, in queste ultime ore, ha ricevuto una nuova proposta da parte del club saudita.

Via da Napoli: bomba di mercato, rivoluzione in attacco

Cambia il reparto offensivo del Napoli dopo l’arrivo di Ngonge. L’esterno del Verona quest’oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito, attesa per l’ufficialità del classe 2000 che firmerà un contratto pluriennale con la società azzurra che per prenderlo dall’Hellas ha investito quasi 20 milioni di euro.

Intanto, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono delle novità che riguardano il futuro del giocatore del Napoli Matteo Politano: l’esterno ha ricevuto una nuova offerta dall’Arabia Saudita.

Nelle ultime ore ha preso di nuovo corpo questa indiscrezione di calciomercato, relativa al trasferimento di Politano all’Al-Shabab. L’addio potrebbe avvenire negli ultimi giorni di gennaio 2024 o subito dopo la Supercoppa italiana.

Politano all’Al-Shabab? Nuovi aggiornamenti

C’è una novità di mercato che riguarda Matteo Politano che, un po’ a sorpresa, è finito di nuovo nel mirino degli sceicchi. In questi giorni, l’Arabia Saudita può essere teatro di trattative per il Napoli con De Laurentiis pronto a vendere l’esterno azzurro all’Al-Shabab che ha messo sul piatto una super offerta per Politano da 18 milioni netti per 2 stagioni e mezzo. Agli azzurri, invece, una prima proposta da 13 milioni. Valutazioni in corso da parte degli agenti del giocatore e dello stesso calciatore che dopo la Supercoppa prenderà una decisione riguardo il suo futuro.