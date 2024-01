Dybala di nuovo bianconero con Mourinho: Roma già avvisata

La giornata di ieri è stata alquanto movimentata a seguito dell’esonero di José Mourinho comunicato dalla Roma sui suoi canali ufficiali

José Mourinho è arrivato a Roma nel 2021 e rimarrà nei cuori dei tifosi giallorossi per aver portato a casa il primo trofeo europeo dopo tantissimi anni. Una Conference League che probabilmente ha imposto Mourinho come uno dei migliori idoli della piazza, che comunque può annoverare anche una finale di Europa League.

Il suo esonero però ha smosso il “terreno” in tutto il panorama calcistico, poiché – nonostante il nono posto in Serie A – lo Special One è molto ambito in altre piazze. Non è un segreto che l’Arabia stia facendo incetta di talenti europei, così secondo il Chronicle il portoghese avrebbe già ricevuto offerte da squadre come Al Hilal e Al Ahli.

La cosa non dovrebbe stupire nessuno, ma in realtà potrebbe scatenarsi una reazione a catena che coinvolgerebbe Paulo Dybala, altro beniamino della Curva Sud. I proprietari dell’Al Hilal e dell’Al Ahli detengono anche il Newcastle United in Premier League, attraverso l’ormai noto fondo PIF, pertanto Mourinho potrebbe approdare in bianconero molto facilmente.

Mourinho ritrova Dybala, futuro al Newcastle per la Joya

Il suo esonero dalla Roma, secondo Dagospia, avrebbe destabilizzato proprio Paulo Dybala e gran parte dei giocatori che erano giunti in Italia per sposare il progetto del portoghese. Tuttavia l’argentino pare averne risentito di più, dal momento che grazie alla clausola di 12 milioni (ormai scaduta) avrebbe potuto lasciare la Roma in questi giorni.

Il 21 giallorosso avrebbe rifiutato le offerte pervenute proprio per tenere fede alla promessa fatta a Mourinho, così ha preso questo esonero come una grave mancanza e in un momento per niente buono.

La clausola che permetterebbe a Dybala di partire per una cifra irrisoria si riattiverà in estate e Mourinho, nelle vesti di allenatore dei Magpies, busserebbe quasi certamente alla porta dei Friedkin. A quel punto sarà il giocatore ad avere l’ultima parola, perché Dybala giunse a Roma nel 2022 proprio grazie a tale clausola su cui la società non ha voce in capitolo.

L’addio dello Special One smuoverà non pochi tasselli nel calciomercato europeo, soprattutto sul fronte Newcastle, squadra che sta deludendo le attese e che al momento ha rimediato 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite di Premier. I bianconeri occupano la decima posizione a 11 punti dalla zona Champions e i proprietari necessitano di un cambio di rotta immediato, esattamente come la Roma che si è affidata a Daniele De Rossi.