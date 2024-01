Il PSG non lo vuole più: svolta in Serie A

Il PSG ha cambiato idea su un giocatore, e adesso questo potrebbe avere conseguenze dirette sul calciomercato, a partire dalla Serie A.

Quando si muovono le ricche big d’Europa, il mercato trema sempre. Da un lato per chi rischia di vedersi strappare un proprio talento (anche se a cifre tutt’altro che irrisorie), e dall’altro per chi spera di convincere un prestigioso esubero ad accasarsi nella sua squadra.

Succede anche con il PSG, la capolista della Ligue 1 francese che questo gennaio è pronta a mettere mano al portafogli per assicurarsi un nuovo rinforzo. E la Serie A è sotto gli occhi del club transalpino.

Attualmente la formazione transalpina è indicata come alla ricerca di un difensore centrale di alto profilo. La partenza in estate di Sergio Ramos è stata messa con l’arrivo di Milan Skriniar dall’Inter, che però non ha risolto i problemi difensivi di Luis Enrique. Soprattutto perché lo slovacco è al momento infortunato, e ne avrà ancora per un po’. A peggiorare le cose, il PSG deve anche fare a meno di Presnel Kimpembe, compagno di reparto anche a lui a lungo ai box per un guaio fisico.

Il PSG ha cambiato idea: ecco il piano sul mercato

Al tecnico spagnolo sono rimasti a disposizione solo Marquinhos e Danilo Pereira, mediano ormai stabilmente adattato al gioco in difesa. Nel frattempo, è appena arrivato dal San Paolo il 20enne brasiliano Lucas Beraldo, ma il club francese sente di aver bisogno di un titolare maggiormente affidabile per la seconda parte della stagione.

Uno dei nomi che era circolato fin da subito era stato quello del romanista Diego Llorente, che sta trovando molta continuità con Mourinho in questa stagione. I tifosi giallorossi si sono comprensibilmente preoccupati all’idea di perdere il loro difensore centrale, specialmente in un momento in cui Kumbulla e Smalling sono infortunati, e Ndicka è in Coppa d’Africa.

Ma per loro è fortunatamente arrivata una buona notizia: il PSG non è veramente interessato ad acquistare Diego Llorente. A dispetto delle voci circolate nelle ultime settimane, il giornalista di ‘Radio France’ Julien Froment ha scritto che lo spagnolo non è mai stato nei piani dei parigini.

Luis Enrique è interessato certamente a un difensore centrale, “alto, bravo nel recupero e nei duelli aerei” scrive il giornalista transalpino, ma non sta guardando al giocatore della Roma. Mourinho può dunque tirare un sospiro di sollievo, sapendo che non perderà questo giocatore, fondamentale visti i problemi di rosa. Ora il tecnico portoghese potrà concentrarsi sullo sviluppo del giovane Huijsen, appena arrivato dalla Juventus e pronto a prendersi un posto nel cuore della difesa, con i giusti tempi.