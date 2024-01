Juventus, Rabiot abbandona la nave: offerta monstre

Il centrocampista francese ancora al centro dei rumors di mercato: offerta folle, la Juventus può salutare Rabiot

Sono passati tre anni e mezzo dal suo approdo nella Torino bianconera e Adrien Rabiot si è fatto amare come pochi, tanto dalla tifoseria quanto dal club. Professionista serio che l’anno scorso ha vissuto senza ombra di dubbio la sua miglior stagione in carriera.

11 reti e 6 assist vincenti, in addirittura 48 presenze tra campionato e coppe: numeri figli di una stima immensa da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, si sa, è innamorato calcisticamente di Rabiot, della sua completezza che fa sempre la differenza a centrocampo. Un calciatore moderno che a 28 anni è ormai nel pieno della sua maturità: già qualche mese fa, però, il suo addio alla Juve è stata un’ipotesi assai concreta.

L’intervento in prima persona proprio di Allegri ha, di fatto, convinto l’ex PSG a rimanere alla Juventus rinnovando per un altro anno. Ma adesso per il nazionale francese, in scadenza tra sei mesi, tornano a risuonare fortissime le sirene di un addio che si fa sempre più probabile. Mancano ancora diversi mesi e i dialoghi con la mamma e agente Veronique ci sono già stati: ogni discorso potrebbe essere risolto in primavera. In un modo o nell’altro.

Ma la tentazione multimilionaria sembrerebbe essere già arrivata per il classe ’95 che dal 1 luglio 2024, salvo colpi di scena, sarà libero di accasarsi a zero altrove: i tifosi della Juventus sono decisamente preoccupati.

Proposta indecente: Rabiot lascia la Juventus

Rabiot via da Torino: in questo momento un’ipotesi assai concreta. La Juventus non ha mai preso in considerazione l’idea di privarsene a stagione in corso ma a bocce ferme, a fine campionato, sta iniziando ad avanzare una possibilità clamorosa: l’Arabia Saudita vuole il francese.

In particolar modo l’Al-Ettifaq sembrerebbe disposta a fare follie pur di convincere Rabiot a non rinnovare con la Juve e a provare una ricchissima ed esotica avventura lontano dall’Europa. La proposta che potrebbe molto presto arrivare sulla scrivania dell’entourage del calciatore bianconero parla di ben 30 milioni di euro netti a stagione ed un contratto triennale.

Rabiot, a questo punto, potrebbe fare fatica a dire no a cifre del genere che in Europa nessuno si azzarderebbe a mettere sul tavolo. In molti hanno fatto questa scelta assai criticata e non è affatto detto che il centrocampista bianconero, alla fine, non arricchisca ancor di più il calcio arabo che sta mostrando una crescita esponenziale dopo la scorsa estate.

Allegri e i tifosi della Juventus sperano ancora in un miracolo da parte di Giuntoli: a questo punto, però, la strada per la permanenza del nazionale francese a Torino si fa decisamente in salita.