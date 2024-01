Kvaratskhelia lascia il Napoli: ecco il nuovo club

Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli di De Laurentiis al termine della stagione in corso: un top club fa sul serio per l’attaccante georgiano.

Anche dopo il derby campano vinto, l’atmosfera in casa Napoli non è delle migliori per usare un eufemismo. Tra l’altro, il successo ai danni della Salernitana è stato particolarmente sofferto e la prestazione della squadra guidata da Walter Mazzarri in generale non ha convinto.

A prescindere dagli ultimi risultati, rimangono delle problematiche abbastanza evidenti nell’ambiente partenopeo. Inevitabilmente pesa non poco l’assenza di Victor Osimhen, impegnato ad affrontare la Coppa d’Africa con la sua nazionale. Come se non bastasse, Khvicha Kvaratskhelia continua a rendere al di sotto delle aspettative. L’attaccante georgiano è stato uno degli uomini copertina dello storico terzo Scudetto, quindi si pretende molto di più da un giocatore come lui.

Ma l’ex Dinamo Batumi non riesce più ad incidere sul campo come accadeva nella passata stagione. Il che è preoccupante e viene da chiedersi se effettivamente il classe 2001 sia stato sopravvalutato. Comunque è meglio andarci cauti con i giudizi, perché a Kvaratskhelia il talento non manca di certo.

Nonostante sia calato da qualche mese a questa parte, l’esterno 22enne rappresenta ancora una perla preziosa che stuzzica la fantasia di vari top club europei. Difatti, non è assolutamente da escludere una partenza al termine dell’annata sportiva in corso, a maggior ragione se il Napoli non riuscirà a tagliare il traguardo Champions.

L’eventuale cessione di Kvaratskhelia consentirebbe agli azzurri di incassare una cifra molto importante. La richiesta iniziale sarebbe sui 120 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere pure intorno ai 90-100. De Laurentiis non accetterebbe offerte inferiori a tale soglia, anche perché la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2027.

Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in estate: c’è anche il Paris Saint Germain

Nei giorni scorsi l’agente del calciatore ha dichiarato in un’intervista che il proprio assistito direbbe sì a club del calibro di Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester City. Ma attenzione pure al Paris Saint Germain targato Al-Khelaifi, che sembra essersi rassegnato sul fronte Mbappe. La stella francese alla fine dovrebbe trasferirsi alla corte di re Carlo Ancelotti, realizzando finalmente il suo sogno.

La società parigina, dal canto suo, sta già riflettendo su come potenziare il reparto offensivo la prossima estate e, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, uno dei nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia del PSG è proprio quello del numero 77 del Napoli, che finora ha messo a referto 5 gol e 5 assist in 26 partite totali disputate fra tutte le competizioni.

La carriera del gioiello georgiano, dunque, potrebbe proseguire all’ombra della Tour Eiffel e il Paris, neanche a dirlo, non avrebbe troppe difficoltà ad accontentare De Laurentiis sull’aspetto economico. Il tempo, come sempre, emetterà i suoi verdetti.